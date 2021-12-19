O que esperar de Willian Bigode, atacante do Palmeiras e possível reforço do Fluminense para 2022

O Fluminense segue a todo vapor para reforçar seu elenco para a Libertadores de 2022. No ataque, o clube avançou nas negociações com Willian Bigode, atacante de 35 anos que atua no Palmeiras. Apesar de ter contrato até 2022, o jogador perdeu espaço no elenco do Verdão e tenta uma possível transferência. Assim, o Tricolor aguarda o atleta na próxima semana para realizar exames físicos, de acordo com o ge. Nascido em Três Fonteiras, São Paulo, Willian iniciou sua carreira em 2004, nas categorias de base do Guarani. Depois disso, o jogador passou pelo Athletico-PR, Tombense, Figueirense, Corinthians e Cruzeiro. Nos últimos dois clubes, conquistou uma Libertadores e três Brasileiros. No Palmeiras desde 2017, o atacante se tornou essencial para o elenco em pouco tempo. Em sua primeira temporada no clube paulista, o atacante consolidou sua vaga no time principal, com 17 gols e sete assistências em 52 jogos. Em 2018, a média permaneceu quase igual: foram 16 gols e 10 assistências em 65 confrontos.

Ficou marcado na temporada ao dar a assistência para o gol do título do Brasileirão. Paradoxalmente, o momento brilhante ocasionou um pesadelo em sua carreira: ele torceu o joelho justamente ao concluir o passe que terminou no gol.

Dessa forma, Willian teve de ultrapassar um obstáculo em 2019. Lesionado, acabou por não se recuperar completamente. Assim, perdeu espaço na equipe, mesmo com a troca de técnicos. Durante o ano, marcou apenas quatro gols em 28 duelos. De lá para cá, Willian ocupou mais o banco de reservas que entrou em campo. Para Rafael Bullara, repórter do LANCE! e editor do Nosso Palestra, o atleta continuou sendo importante para o elenco mesmo sem a titularidade.

- Willian é extremamente profissional e não à toa tem mais de duzentos jogos pelo Palmeiras. É o segundo maior artilheiro do atual elenco, mesmo sendo reserva em grande parte dos jogos, especialmente nos últimos dois anos. O jogador tem sido observado pelo Fluminense desde o início da temporada de 2021, mas não conseguiu concluir a transação na época. Agora, a diretoria tricolor demonstra otimismo pela transferência de Willian, visto como reposição para Fred, que tem previsão para se aposentar no meio de 2022. Na última sexta, o técnico Abel Braga cravou a vinda do atacante em entrevista para a Rádio Grenal. - Willian parece que já está acertado. Eu queria esse jogador, para falar a verdade, para vários clubes, e nunca consegui. Tem dois jogadores no Brasil que eu queria ter, trabalhar, imensamente há alguns anos. Um é o Willian, e o outro é o Gilberto, do Bahia - revelou.Conhecido pela precisão e velocidade, Willian é uma tentativa do clube de solucionar a criação do Fluminense, que deixou a desejar na última temporada. Além disso, o camisa 29 tem experiência na Libertadores, principal objetivo de 2022. Apesar de não ter retornado como antes da lesão, o atacante foi tratado como prioridade em Laranjeiras, que espera uma resolução ainda nesta semana. Além do jogador, Cano, Gilberto e Ricardo Goulart também estão em negociação com o Tricolor.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Mendes