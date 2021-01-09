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O que é a 'intensidade' cobrada por Luxemburgo no Vasco e como ela mudou o time contra o Atlético-GO

Treinador comandou o time pela primeira vez nesta segunda passagem, e o time teve uma das melhores atuações em meses, apesar de ter ficado no empate...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 08:30

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 08:30

Crédito: Vanderlei Luxemburgo está na segunda passagem pelo time de São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
Após a partida contra o Atlético-GO, o técnico Vanderlei Luxemburgo falou, na tradicional entrevista coletiva, nove vezes a palavra "intensidade". Após algumas delas, a reportagem do LANCE! pediu ao treinador que explicasse o que ela significa na prática do Vasco que ele comanda há pouco mais de uma semana.- Intensidade é sobre o que eu tenho falado em que o futebol mudou. Tenho certeza que meu time correu dez mil metros, quem jogou a partida toda. O Milan, em 2006, fazia 3% (do tempo) em intensidade. Trabalho de alta intensidade é ter sete jogadores correndo 20% em alta intensidade. Marcação adiantada, baixa, proativo, reativo. Isso tudo é depois - analisou Luxemburgo, que completou:
- Alta intensidade, hoje, não é quantidade de quilômetros, mas é acima de 20km/h (os tiros). Agora, tenho que fazer isso no trabalho técnico e tático. Físico, num percentual menor - afirmou.
Na entrevista de apresentação, na última segunda-feira, Vanderlei já havia dito que era preciso ter cuidado com a parte física dos jogadores. Isso porque, embora estejamos em janeiro, trata-se de um final de temporada. Não quer dizer que a cobrança é menor.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Embora não tenha feito gol, os números mostram que o Vasco criou oportunidades como há muito tempo não se via; e o time não levou gol, o que também era desejo do treinador. Por outro lado, ele não se ilude.
- O importante é que agora, após o jogo, as notícias vão ser boas, mas isso, amanhã (sexta-feira), já fica para trás. O próximo jogo é um clássico, não tem favorito. A torcida gostou, mas, a partir de amanhã, já temos que focar no Botafogo - decretou.

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