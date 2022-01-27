'O professor me passou confiança', afirmou Douglas Borel sobre assistência em triunfo do Bahia

O lateral Douglas Borel parece ter uma identificação especial quando o assunto são estreias. No primeiro jogo da equipe principal em 2022 na Arena Fonte Nova, diante do Doce Mel, o lateral foi decisivo. Ele saiu do banco de reservas e em uma linda jogada deu assistência para Luiz Henrique marcar o único gol do jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Foi uma boa jogada, o professor me passou confiança, e falou para executar o lance que estávamos treinando. Fui feliz nos dribles e no cruzamento para o Luiz marcar. Isso nos dá confiança para os próximos jogos. Mas, o mais importante foi ajudar o Bahia a conquistar os três pontos - analisou.

Essa foi a segunda assistência de Borel jogando na Fonte Nova com o time principal. A primeira foi na estreia como jogador profissional, em 2019, quando tinha apenas 16 anos.

No ano passado, Douglas fez a sua primeira partida de Campeonato Brasileiro com a equipe de cima e, neste ano, espera receber mais oportunidades para seguir ganhando cada vez mais experiência com a camisa do Esquadrão.

- Venho trabalhando bastante não só na parte física, mas também no meu psicológico. Estou confiante para fazer uma boa temporada. Estou à disposição do professor. Podem ter certeza que vou continuar dando o meu melhor e não faltará vontade em campo - finalizou.

O Bahia volta a campo no próximo sábado (29) quando enfrenta o Campinense, em Campina Grande, pela Copa do Nordeste. Como a partida originalmente da primeira rodada frente ao Sampaio Corrêa foi adiada, o duelo na Paraíba valerá como a estreia dos comandados de Guto Ferreira na competição regional.