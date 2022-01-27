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'O professor me passou confiança', afirmou Douglas Borel sobre assistência em triunfo do Bahia

Lateral emendou que pretende fazer da temporada de 2022 um ano de mais oportunidades na equipe principal...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 14:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 14:48
O lateral Douglas Borel parece ter uma identificação especial quando o assunto são estreias. No primeiro jogo da equipe principal em 2022 na Arena Fonte Nova, diante do Doce Mel, o lateral foi decisivo. Ele saiu do banco de reservas e em uma linda jogada deu assistência para Luiz Henrique marcar o único gol do jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Foi uma boa jogada, o professor me passou confiança, e falou para executar o lance que estávamos treinando. Fui feliz nos dribles e no cruzamento para o Luiz marcar. Isso nos dá confiança para os próximos jogos. Mas, o mais importante foi ajudar o Bahia a conquistar os três pontos - analisou.
Essa foi a segunda assistência de Borel jogando na Fonte Nova com o time principal. A primeira foi na estreia como jogador profissional, em 2019, quando tinha apenas 16 anos.
No ano passado, Douglas fez a sua primeira partida de Campeonato Brasileiro com a equipe de cima e, neste ano, espera receber mais oportunidades para seguir ganhando cada vez mais experiência com a camisa do Esquadrão.
- Venho trabalhando bastante não só na parte física, mas também no meu psicológico. Estou confiante para fazer uma boa temporada. Estou à disposição do professor. Podem ter certeza que vou continuar dando o meu melhor e não faltará vontade em campo - finalizou.
O Bahia volta a campo no próximo sábado (29) quando enfrenta o Campinense, em Campina Grande, pela Copa do Nordeste. Como a partida originalmente da primeira rodada frente ao Sampaio Corrêa foi adiada, o duelo na Paraíba valerá como a estreia dos comandados de Guto Ferreira na competição regional.
Crédito: Divulgação/Bahia

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