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O primeiro a gente nunca esquece: Eguinaldo destaca seu gol no título do Vasco da Recopa Carioca Sub-17

Jovem mostrou estrela e levantou mais um troféu depois de faturar o título do Carioca Sub-17. Ele vibrou com o feito e mostrou estar preparado para a próxima temporada na Colina...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2021 às 14:58

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 14:58

Dias após faturar o título do Campeonato Carioca Sub-17, Eguinaldo de Sousa Lemos, da base do Vasco, mostrou ter estrela e já levantou mais um troféu, o da Recopa Carioca da categoria. E foi com muito estilo: anotando um dos três gols cruz-maltinos sobre o rival Fluminense, no Estádio Nivaldo Pereira.Estádio este que Eguinaldo conhece muito bem, já que começou a sua carreira no Artsul, proprietário do Centro de Treinamento, e foi pinçado pela captação das categorias de base do Vasco. Ainda tímido com as palavras, o "Maranhão", como também é conhecido pelo seu estado natal, vibrou com o feito e mostrou que a próxima temporada tende a ser empolgante com a camisa vascaína:
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
- Estou muito feliz. É um sonho que estou realizando em vestir a camisa de um grande clube do país e ainda marcar um gol em uma final. Tenho também que valorizar o grande grupo que faço parte, um grupo muito vencedor. Sem meus companheiros, nada disso seria possível. Só tenho que agradecer a Deus - disse o jogador.
+ Experiente, forte na defesa e voluntarioso: as características de Edimar, novo reforço do Vasco
Eguinaldo chegou ao Vasco em outubro, para a disputa do Estadual da categoria. Desde então, o atacante já disputou sete partidas e anotou um gol. Com dois títulos carimbados, surge mais um nome com muito potencial nas categorias de base de um celeiro que revelou atacantes históricos como Roberto Dinamite, Romário e Edmundo.
Crédito: EguinaldomarcouoprimeirogoldotítulodoVascoda RecopaCariocaSub-17(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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