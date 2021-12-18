Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • O plano de Abel: treinador deixou planejamento de contratações feito antes de sair de férias
futebol

O plano de Abel: treinador deixou planejamento de contratações feito antes de sair de férias

Técnico deixou um plano para guiar as ações do Palmeiras no mercado de transferências...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2021 às 10:00

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 10:00

Enquanto o treinador Abel Ferreira aproveita férias em Portugal com a família, o Palmeiras está focado em reforçar a equipe para o próximo ano. Apesar da ausência do técnico, o clube tem em mãos um planejamento feito por ele com indicações de nomes almejados e, também, indispensáveis do elenco atual.Após o fim da temporada passada, Abel comentou que havia feito uma lista de necessidades da equipe. Isso, então, se repetiu, com o português deixando preparado um plano com todos os nomes de interesse para as posições nas quais o clube tem alguma carência.
Com isso, chegaram os nomes que já foram anunciados, como Marcelo Lomba e Atuesta, e os que o clube negocia, como Yuri Alberto e Rafael Navarro, além de Huerta, que não assinou com o Maior Campeão Nacional por não passar nos exames médicos.Também foram deixados os jogadores indispensáveis do elenco, dos quais o treinador não abre mão. Assim, o clube pôde entender quais nomes utilizar na proposta por Yuri Alberto ou até abrir a possibilidade de uma saída por empréstimo, como é o caso de Matheus Fernandes.
Abel Ferreira está de férias em Portugal. O treinador tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2022 e uma proposta de renovação por mais dois anos, que será discutida no início de janeiro, em seu regresso ao Brasil.
Crédito: AndersonBarroseAbelFerreira(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados