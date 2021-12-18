O plano de Abel: treinador deixou planejamento de contratações feito antes de sair de férias

Enquanto o treinador Abel Ferreira aproveita férias em Portugal com a família, o Palmeiras está focado em reforçar a equipe para o próximo ano. Apesar da ausência do técnico, o clube tem em mãos um planejamento feito por ele com indicações de nomes almejados e, também, indispensáveis do elenco atual.Após o fim da temporada passada, Abel comentou que havia feito uma lista de necessidades da equipe. Isso, então, se repetiu, com o português deixando preparado um plano com todos os nomes de interesse para as posições nas quais o clube tem alguma carência.

Com isso, chegaram os nomes que já foram anunciados, como Marcelo Lomba e Atuesta, e os que o clube negocia, como Yuri Alberto e Rafael Navarro, além de Huerta, que não assinou com o Maior Campeão Nacional por não passar nos exames médicos.Também foram deixados os jogadores indispensáveis do elenco, dos quais o treinador não abre mão. Assim, o clube pôde entender quais nomes utilizar na proposta por Yuri Alberto ou até abrir a possibilidade de uma saída por empréstimo, como é o caso de Matheus Fernandes.

Abel Ferreira está de férias em Portugal. O treinador tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2022 e uma proposta de renovação por mais dois anos, que será discutida no início de janeiro, em seu regresso ao Brasil.