Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • O outro lado: pouco utilizada no ano, base do Vasco deve ter menos espaço ainda na Série B do Brasileiro
futebol

O outro lado: pouco utilizada no ano, base do Vasco deve ter menos espaço ainda na Série B do Brasileiro

Juninho e Gabriel Pec foram as revelações de São Januário que tiveram mais oportunidades nesta temporada até aqui. E até eles podem ter a vida dificultada...

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2022 às 07:30
Há quem diga que tudo na vida tem dois lados. No caso de um time em construção, a contratação de jogadores indica perda de espaço para quem já está no elenco. No caso do Vasco atual, a recente movimentação provavelmente resultará em redução de minutos dos jogadores revelados nas categorias de base.O time-base do Cruz-Maltino no primeiro trimestre já teve poucas crias de São Januário: Juninho e Gabriel Pec foram os que mais apareceram. E é possível que até eles percam espaço no atual contexto: Yuri Lara voltou de lesão, e Zé Gabriel pode formar a dupla de volantes titular. Com Vitinho também recuperado, o meio-campo de Zé Ricardo tem mais opções.
Nas pontas, Gabriel Pec foi um destaque até do Campeonato Carioca, mas deverá ter mais concorrentes no setor criativo. Neste caso, pelos reforços que estão chegando a São Januário. No total, são 14 as revelações da base vascaína que atuaram nesta temporada. Quem é versátil, tem mais chance de seguir jogando. Caso de Figueiredo: centroavante e ponta-esquerda.
- Eu me sinto bem nas duas posições, acho que consigo exercer as duas funções e onde o professor achar que for melhor para mim eu vou dar o meu melhor para ajudar o Vasco. E é isso, eu consigo voltar pelas pontas para ajudar e, como centroavante, eu acho que tenho um desempenho bom. Isso aí o professor é quem sabe melhor para a gente em campo - analisa.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
JOGOS NA TEMPORADA:Halls, um jogoJP Galvão, nenhum jogoPimentel, nenhum jogoZé Vitor, um jogoUlisses, dez jogosRiquelme, cinco jogosAndrey, três jogosGalarza, cinco jogosMT, dois jogosLaranjeira, cinco jogosJuninho, 14 jogosGabriel Pec, 14 jogosVinícius, um jogoFigueiredo, dez jogos
Crédito: GabrielPecfoiumdosdestaquesdoVasconoCampeonatoEstadual(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados