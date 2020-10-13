'O melhor jogador do mundo está aqui e posso aprender muito com ele', diz Sergiño Dest sobre Messi

Recém-chegado ao Barcelona, o lateral-direito Sergiño Dest celebrou o acerto com o clube catalão e falou sobre a honra de poder atuar com grandes jogadores, como o argentino Lionel Messi, a quem definiu como o "melhor do mundo".- Sempre sonhei com isso e agora tenho a oportunidade de jogar por um clube tão grande como o Barça, quero aproveitar, aprender muito com esses jogadores, porque é uma equipe muito boa. O melhor jogador do mundo está aqui e posso aprender muito com ele. Sinto que se estou com os melhores jogadores é mais fácil desenvolver-me - disse o jogador em coletiva.