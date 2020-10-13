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'O melhor jogador do mundo está aqui e posso aprender muito com ele', diz Sergiño Dest sobre Messi

Jogador de 19 anos deixou o Ajax para defender o Barcelona e disse que está pronto para suportar a pressão de jogar em um dos maiores clubes do mundo...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 14:25

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 14:25

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Recém-chegado ao Barcelona, o lateral-direito Sergiño Dest celebrou o acerto com o clube catalão e falou sobre a honra de poder atuar com grandes jogadores, como o argentino Lionel Messi, a quem definiu como o "melhor do mundo".- Sempre sonhei com isso e agora tenho a oportunidade de jogar por um clube tão grande como o Barça, quero aproveitar, aprender muito com esses jogadores, porque é uma equipe muito boa. O melhor jogador do mundo está aqui e posso aprender muito com ele. Sinto que se estou com os melhores jogadores é mais fácil desenvolver-me - disse o jogador em coletiva.
Dest também falou sobre o desafio de jogar em um dos maiores clubes do mundo mesmo com a pouca idade (19 anos). Para o jogador, a pressão não assusta e ele disse que está pronto.
- Muita gente diz que mais um ano no Ajax teria sido bom para me desenvolver, mas sinto que gosto de desafios. No Barça vou evoluir porque vou ver o que tenho de melhorar. É um grande desafio para mim jogar com os melhores jogadores do mundo.

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