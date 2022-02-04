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O melhor? Fábio vira jogador mais velho a atuar pelo Fluminense e tem bons números na estreia

Goleiro foi bem no primeiro teste e aquece ainda mais a disputa por uma vaga entre os titulares do time de Abel Braga...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 14:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 14:27
Se Abel Braga acabou criticado, o goleiro Fábio acabou em alta na vitória do Fluminense sobre o Audax Rio por 1 a 0, na última quinta-feira. Titular pela primeira vez, ele foi exaltado pela torcida no Estádio Luso-Brasileiro e somou bons números, além de bater um recorde. O veterano disputa posição com Marcos Felipe e Muriel, atualmente o terceiro reserva.Na terceira rodada da Taça Guanabara, Fábio se tornou o jogador mais velho a entrar em campo com a camisa do Fluminense. Com 41 anos e 120 dias, o camisa 12 superou a marca de Magno Alves que esteve em campo pela última vez no Tricolor com 40 anos e 312 dias e era o recordista anterior.
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Em termos de números, de acordo com o "Footstats", o goleiro fez cinco defesas, sendo três delas difíceis, acertou todos os 17 passes e deu dois lançamentos certos. Sem sofrer gols, foi importante diante de um Flu que ainda sofre com a falta de entrosamento e o esquema tático com deficiências.
Outro estreante da noite foi o atacante Germán Cano, que fez a primeira partida como titular e, enfim, balançou a rede depois de sair do banco nas duas primeiras rodadas. Aos 34 anos, o argentino chegou a 14 gols em 19 jogos pelo Campeonato Carioca e precisa de 107 minutos para marcar.
Com o resultado, o Flu fica na quarta posição, com seis pontos e abre dois para a Portuguesa, em quinto. Na próxima rodada, faz o primeiro clássico da temporada diante do Flamengo, no domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos.
Crédito: Fábio,duranteapartidadoFluminensepelaterceirarodadadoCarioca(Foto:LuizaSá

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