O melhor? Fábio vira jogador mais velho a atuar pelo Fluminense e tem bons números na estreia

Se Abel Braga acabou criticado, o goleiro Fábio acabou em alta na vitória do Fluminense sobre o Audax Rio por 1 a 0, na última quinta-feira. Titular pela primeira vez, ele foi exaltado pela torcida no Estádio Luso-Brasileiro e somou bons números, além de bater um recorde. O veterano disputa posição com Marcos Felipe e Muriel, atualmente o terceiro reserva.Na terceira rodada da Taça Guanabara, Fábio se tornou o jogador mais velho a entrar em campo com a camisa do Fluminense. Com 41 anos e 120 dias, o camisa 12 superou a marca de Magno Alves que esteve em campo pela última vez no Tricolor com 40 anos e 312 dias e era o recordista anterior.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

Em termos de números, de acordo com o "Footstats", o goleiro fez cinco defesas, sendo três delas difíceis, acertou todos os 17 passes e deu dois lançamentos certos. Sem sofrer gols, foi importante diante de um Flu que ainda sofre com a falta de entrosamento e o esquema tático com deficiências.

Outro estreante da noite foi o atacante Germán Cano, que fez a primeira partida como titular e, enfim, balançou a rede depois de sair do banco nas duas primeiras rodadas. Aos 34 anos, o argentino chegou a 14 gols em 19 jogos pelo Campeonato Carioca e precisa de 107 minutos para marcar.

Com o resultado, o Flu fica na quarta posição, com seis pontos e abre dois para a Portuguesa, em quinto. Na próxima rodada, faz o primeiro clássico da temporada diante do Flamengo, no domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos.