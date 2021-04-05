'O Liverpool é uma equipe completa', diz Zidane antes de duelo na Champions League

Em reedição da final da Champions League de 2018, o Real Madrid recebe o Liverpool nesta terça-feira pelo jogo de ida das quartas de final. E antes da bola rolar, o técnico Zinédine Zidane fez questão de exaltar o conjunto vermelho. Para o francês, a equipe de Jürgen Klopp é "completa".
+ Veja a tabela da Champions League- O Liverpool é uma equipe completa. Diz-se que têm três atacantes muito bons e é verdade. Mas é no seu conjunto que é forte e sólido, e quando jogam com esse espírito de equipe são muito bons. Não destaco um ponto em particular, mas sim o coletivo. Também sabemos que os três atacantes são jogadores com uma eficácia interessante e teremos de estar atentos a tudo - disse Zizou.
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O comandante merengue também fez questão de afirmar que será um confronto aberto e que nada será decidido no jogo de ida.
- É uma eliminatória. Um jogo de ida e um jogo de volta. Claro que sabemos que temos pela frente 180 minutos ou até mais, mas, para nós, como sempre, o mais importante é o jogo de amanhã. Não estamos pensando em nada além disso. Queremos estar bem neste para este jogo e pensar somente nisso.