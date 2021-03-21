'O futebol deve seguir as regras para que a gente supere a pandemia', diz Roger, técnico do Fluminense

O técnico Roger Machado foi taxativo ao opinar sobre as paralisações de Estaduais devido à escalada da pandemia de Covid-19. Em entrevista coletiva após o triunfo por 1 a 0 do Fluminense sobre o Bangu, neste sábado, em São Januário, o comandante frisou.
- O que eu penso é que o futebol não pode ficar à parte das necessidades importantes que sejam tomadas em função da pandemia. Sabemos como o Brasil está, com as UTIs cheias, cheias de lotação - e destacou:
- Ano passado, quando a pandemia começou, eu me posicionei afirmando que quando tudo parasse, não tinha com o futebol seguir. O futebol deve obedecer e seguir as regras para que a gente consiga superar. Se for necessário parar, vamos parar, sim. Para evitarmos perdas de vidas, já que os números são muito altos - completou.
O Fluminense volta a campo nesta terça-feira, para enfrentar o Boavista, às 18h, em Bacaxá.