Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'O futebol deve seguir as regras para que a gente supere a pandemia', diz Roger, técnico do Fluminense
futebol

'O futebol deve seguir as regras para que a gente supere a pandemia', diz Roger, técnico do Fluminense

Em entrevista coletiva após triunfo por 1 a 0 sobre o Bangu, neste sábado, comandante é taxativo sobre paralisações de estaduais: 'Se for necessário, vamos parar sim'...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 00:19

LanceNet

Crédito: 'O que eu penso é que o futebol não pode ficar à parte das necessidades importantes que sejam tomadas em função da pandemia', diz Roger Machado (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O técnico Roger Machado foi taxativo ao opinar sobre as paralisações de Estaduais devido à escalada da pandemia de Covid-19. Em entrevista coletiva após o triunfo por 1 a 0 do Fluminense sobre o Bangu, neste sábado, em São Januário, o comandante frisou.
- O que eu penso é que o futebol não pode ficar à parte das necessidades importantes que sejam tomadas em função da pandemia. Sabemos como o Brasil está, com as UTIs cheias, cheias de lotação - e destacou:
- Ano passado, quando a pandemia começou, eu me posicionei afirmando que quando tudo parasse, não tinha com o futebol seguir. O futebol deve obedecer e seguir as regras para que a gente consiga superar. Se for necessário parar, vamos parar, sim. Para evitarmos perdas de vidas, já que os números são muito altos - completou.
O Fluminense volta a campo nesta terça-feira, para enfrentar o Boavista, às 18h, em Bacaxá.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados