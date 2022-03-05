'O Fluminense velou o corpo do meu filho. É mais que minha idoneidade e caráter, é a minha alma', diz Abel

A relação de Abel Braga com o Fluminense vai muito além da vitoriosa história esportiva construída pelo treinador ao longo das quatro passagens pela equipe principal. Em julho de 2017, quando o treinador perdeu João Pedro Braga, o filho mais novo, ele foi abraçado pelo clube, que velou o corpo no Salão Nobre das Laranjeiras. Neste sábado, após a conquista do troféu da Taça Guanabara, o treinador exaltou o laço com o Tricolor.- Cada competição é uma escada e essa o primeiro degrau nós quebramos e continuamos subindo. Grandes coisas se conquistam com pequenas coisas. A maior felicidade que sentimos aqui dentro, comissão e jogadores, é ver a torcida feliz. Não tem preço, é uma alegria muito grande. O Fluminense representa tudo para mim. Me dá todas as alegrias de vitória, mas no dia da maior dor o Fluminense velou o corpo do meu filho. O Fluminense é muito mais que minha idoneidade e meu caráter, é a minha alma - disse Abel à FluTV.

Uma das imagens do jogo foi Paulo Henrique Ganso e o treinador se abraçando após o meia deixar o campo já no segundo tempo. Ele iniciou a jogada de dois dos quatro gols da partida e novamente foi bem entre os reservas. Em entrevista coletiva, Abel falou sobre o momento com o camisa 10 e como vê a disputa por vaga entre os reservas.

- Com o Ganso era porque ele não queria sair, queria ficar, mas ele sofreu muito no primeiro tempo. Vê o Arias, um garoto de 20 anos, perguntou se não teria parada técnica. Teve a noite e hoje não. Foi desumano. Ele queria ficar no campo e eu falei "já te coloquei, mostrei para todo mundo que não tem briga minha contigo". É uma brincadeira, uma relação muito boa e forte. Um cara que está indo bem e espero que continue - afirmou.

Tiveram uma atuação muito boa contra o Vasco e hoje novamente. Leitura de jogo impecável sabendo que em determinado momento estava 3 a 0, procurando jogar atrás da linha da bola, dando a posse para eles, que deram vários contra-ataques. É fácil administrar a equipe a partir do momento que você mostra que todos tem valor. O torcedor faz uma escolha, eles que não jogam tem que mostrar que é uma escolha errada. Mas tem que ser feito com lealdade, sinceridade e acima de tudo verdade - completou.

O Fluminense chega ao título após 11 vitórias consecutivas na temporada. O treinador foi bastante contestado quando contratado e nas primeiras partidas, quando chegou a ser chamado de "burro" e xingado nas arquibancadas. O técnico chegou às sua 12ª conquista pelo Tricolor, sendo cinco Taças Guanabara, quatro Campeonatos Cariocas, duas Taças Rio e um Campeonato Brasileiro.