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'O Fluminense jogou para isso, para não perder por muito. Parabéns', avalia Jorge Jesus

Em entrevista à 'FlaTV', técnico do Flamengo não foi perguntado sobre o interesse do Benfica. Sobre a final desta quarta, falou ainda: 'Vamos encarar com a mesma confiança'...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 03:29

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 03:29

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Diante do Fluminense, nesta quarta-feira, o Flamengo passou longe de viver uma noite "à Flamengo", como costuma definir Jorge Jesus a respeito da postura de sua equipe. O Rubro-Negro saiu derrotado nos pênaltis, após empate em 1 a 1, e ficou sem o título da Taça Rio - e consequentemente o do Carioca, já que levaria o Estadual antecipadamente se triunfasse neste Fla-Flu.
Em entrevista à "FlaTV", canal oficial do Flamengo no YouTube, Jorge Jesus respondeu sobre a conquista do Fluminense, cuja postura, segundo o Mister, foi a de jogar "para isso, para não perder por muito".
- Não é loteria. Não foi por sorte que o Fluminense ganhou. Quando se ganha, é porque teve competência, foi melhor que nós nas penalidades. O Fluminense jogou para isso, para não perder por muito. Nas grandes penalidades, foi melhor. Parabéns.Nesta semana, Jesus esteve no cerne dos noticiários portugueses e brasileiros envolvendo o interesse do Benfica em sua repatriação. No canal oficial do clube no YouTube, o treinador não foi perguntado acerca do tema. E, por fim, projetou as finais:
- Na segunda parte o Flamengo fez um gol e teve várias oportunidades, como com Gerson e Bruno Henrique. Teve mais situações de gol que no primeiro tempo. Se hoje ganhássemos, acabava, éramos campeões. Agora temos dois jogos contra o Fluminense. Vamos encarar com a mesma certeza e a mesma confiança que fizemos este jogo - concluiu Jesus.
Agora, o Flamengo volta a campo para enfrentar o próprio Fluminense pela ida da decisão do Carioca, neste domingo, às 16h, com mando tricolor. O jogo da volta será daqui a uma semana, dia 15, às 21h30, com o Rubro-Negro como mandante - logo, possuindo o direito de transmissão de imagem.

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