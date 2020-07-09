'O Fluminense jogou para isso, para não perder por muito. Parabéns', avalia Jorge Jesus

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Diante do Fluminense, nesta quarta-feira, o Flamengo passou longe de viver uma noite "à Flamengo", como costuma definir Jorge Jesus a respeito da postura de sua equipe. O Rubro-Negro saiu derrotado nos pênaltis, após empate em 1 a 1, e ficou sem o título da Taça Rio - e consequentemente o do Carioca, já que levaria o Estadual antecipadamente se triunfasse neste Fla-Flu.

Em entrevista à "FlaTV", canal oficial do Flamengo no YouTube, Jorge Jesus respondeu sobre a conquista do Fluminense, cuja postura, segundo o Mister, foi a de jogar "para isso, para não perder por muito".

- Não é loteria. Não foi por sorte que o Fluminense ganhou. Quando se ganha, é porque teve competência, foi melhor que nós nas penalidades. O Fluminense jogou para isso, para não perder por muito. Nas grandes penalidades, foi melhor. Parabéns.Nesta semana, Jesus esteve no cerne dos noticiários portugueses e brasileiros envolvendo o interesse do Benfica em sua repatriação. No canal oficial do clube no YouTube, o treinador não foi perguntado acerca do tema. E, por fim, projetou as finais:

- Na segunda parte o Flamengo fez um gol e teve várias oportunidades, como com Gerson e Bruno Henrique. Teve mais situações de gol que no primeiro tempo. Se hoje ganhássemos, acabava, éramos campeões. Agora temos dois jogos contra o Fluminense. Vamos encarar com a mesma certeza e a mesma confiança que fizemos este jogo - concluiu Jesus.