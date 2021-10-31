O Escolhido: livro sobre Maurício, herói do Carioca de 89 pelo Botafogo, é lançado

Crédito: Divulgação/Botafogo

A história foi, literalmente, escrita. Maurício, herói do Botafogo no título do Campeonato Carioca de 1989, lançou seu livro na noite deste sábado em General Severiano, sede do clube, ao lado de ex-jogadores do Alvinegro e torcedores que apareceram no local.+ Entre meninos, Giovanna Waksman usa camisa 10, faz gol e classifica Botafogo à final de torneio sub-12

Gottardo, Mauro Galvão, Luisinho, Ricardo Cruz e Vitor, jogadores do Botafogo naquela campanha que tirou um jejum de 21 anos sem título do Alvinegro, marcaram presença no evento. "O Escolhido" foi escrito pela jornalista Aline Bordalo e já está à venda.

– Estou muito feliz, olha a quantidade de amigos e torcedores que vieram prestigiar o lançamento. Essa conquista realmente foi histórica! Fizemos um resgate, demos fim a um jejum que durava 21 anos e agradeço a Deus por ter feito parte daquele time e ter sido o escolhido para marcar esse gol. Sou muito grato por tudo que aconteceu e pelo carinho que recebo até hoje, como estamos vendo aqui - vibrou Maurício.+ Escrito nas estrelas: a carta de Maurício sobre o título carioca de 89

– É um evento muito especial. Estamos aqui para reforçar o tamanho da nossa galeria de ídolos, que é única no futebol mundial. O Maurício merece todas as homenagens e faz parte da história do Botafogo. A gestão do Durcesio tem como um dos seus objetivos valorizar e trazer os ídolos para dentro do Clube, como sinalizou na criação do Instituto O Glorioso. Paralelo a isso, estamos trabalhando muito para alcançar novas conquistas e, consequentemente, aumentar essa galeria de personagens marcantes em nossa história - comemorou Vinícius Assumpção, vice-presidente do Botafogo.