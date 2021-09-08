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futebol

O 'Doido' está fora! Lisca pede demissão e não é mais o técnico do Vasco

Treinador comandou o Cruz-Maltino por 12 partidas e não conseguiu fazer a equipe evoluir...
LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 15:24

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 15:24

Crédito: Lisca chegou empolgado, mas não conseguiu fazer muito no Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco
O sonho de Lisca acabou. Apresentado dizendo dar um passo que sempre sonhou na carreira, o técnico pediu demissão e não é mais técnico do Vasco. Foram 12 jogos à frente do time de São Januário, com quatro vitórias, um empate e sete derrotas. Aproveitamento de pouco mais de 36%.Confira a nota publicada pelo site oficial do clube.
"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que Lisca não é mais o treinador do Clube. O profissional solicitou seu desligamento ao Departamento de Futebol nesta quarta-feira (08/09), antes do primeiro treinamento da equipe visando o duelo contra o CRB (AL), pelo Campeonato Brasileiro.
O Vasco da Gama agradece ao técnico, assim como aos auxiliares Márcio Hahn e Cauan de Almeida, por todo empenho e dedicação ao longo do período à frente do Clube.
O auxiliar técnico Fábio Cortez e o preparador físico Daniel Félix, que fazem parte da comissão permanente do Vasco, comandarão os treinamentos até a definição do novo treinador para a sequência da temporada."

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