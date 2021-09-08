O 'Doido' está fora! Lisca pede demissão e não é mais o técnico do Vasco

Crédito: Lisca chegou empolgado, mas não conseguiu fazer muito no Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco

O sonho de Lisca acabou. Apresentado dizendo dar um passo que sempre sonhou na carreira, o técnico pediu demissão e não é mais técnico do Vasco. Foram 12 jogos à frente do time de São Januário, com quatro vitórias, um empate e sete derrotas. Aproveitamento de pouco mais de 36%.Confira a nota publicada pelo site oficial do clube.

"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que Lisca não é mais o treinador do Clube. O profissional solicitou seu desligamento ao Departamento de Futebol nesta quarta-feira (08/09), antes do primeiro treinamento da equipe visando o duelo contra o CRB (AL), pelo Campeonato Brasileiro.

O Vasco da Gama agradece ao técnico, assim como aos auxiliares Márcio Hahn e Cauan de Almeida, por todo empenho e dedicação ao longo do período à frente do Clube.