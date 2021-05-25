O décimo reforço: Vasco anuncia o empréstimo de Michel, do Grêmio

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O Vasco anunciou, na tarde desta terça-feira, o empréstimo do volante Michel, de 31 anos, junto ao Grêmio. O meio-campista chega a São Januário com contrato até o final desta temporada. É o décimo reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro - o terceiro anunciado em cinco dias.Michel chega para o setor mais disputado do elenco. A função de volante tem outros seis jogadores que já foram titulares na Série A do Brasileirão. Mas na nota de anúncio do clube, o Cruz-Maltino deu a dica: o atleta chega para suprir, eventualmente, mais de uma lacuna.

"Multicampeão e volante de origem, o canhoto paulista pode jogar também de zagueiro, lateral-esquerdo e meio-campo. Sua versatilidade, portanto, será uma importante aliada do Vasco..." diz a publicação.

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O trecho vai de encontro ao que afirmou o próprio diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Pássaro, na última quinta-feira. Na ocasião, ele projetou a contratação de um jogador que pudesse ser suplente de Zeca, assim como Riquelme e MT o são, mas disse acreditar que Galarza poderá ser desfalque.