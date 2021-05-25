O décimo reforço: Vasco anuncia o empréstimo de Michel, do Grêmio

O Vasco anunciou, na tarde desta terça-feira, o empréstimo do volante Michel, de 31 anos, junto ao Grêmio. O meio-campista chega a São Januário com contrato até o final desta temporada. É o décimo reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro - o terceiro anunciado em cinco dias.Michel chega para o setor mais disputado do elenco. A função de volante tem outros seis jogadores que já foram titulares na Série A do Brasileirão. Mas na nota de anúncio do clube, o Cruz-Maltino deu a dica: o atleta chega para suprir, eventualmente, mais de uma lacuna.
"Multicampeão e volante de origem, o canhoto paulista pode jogar também de zagueiro, lateral-esquerdo e meio-campo. Sua versatilidade, portanto, será uma importante aliada do Vasco..." diz a publicação.
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O trecho vai de encontro ao que afirmou o próprio diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Pássaro, na última quinta-feira. Na ocasião, ele projetou a contratação de um jogador que pudesse ser suplente de Zeca, assim como Riquelme e MT o são, mas disse acreditar que Galarza poderá ser desfalque.
- Temos visto algumas opções. Não temos buscado especificamente um lateral, mas temos visto opções no marcado. Às vezes um volante, ou um zagueiro, ou um meia que jogue como lateral. De repente, é solução para gastar num só e cobrir eventualidades maiores - afirmou, na semana passada.