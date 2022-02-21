'O comprometimento de todos tem dado resultado': Vasco obtém saldo positivo na primeira maratona

Chegou ao fim a primeira fase do trabalho do Vasco em 2022. Embora nada tenha terminado, o ciclo de quase um mês de jogos e pouco descanso foi encerrado. Da vitória sobre o Audax à próxima partida, contra o Fluminense, são seis dias. O ciclo intenso foi encerrado e com saldo positivo: classificação à semifinal do Campeonato Carioca praticamente garantida, ataque satisfatório, defesa em evolução... isso depois da revolução que o departamento de futebol passou e pela qual o elenco ainda passa.- Entendemos que o comprometimento de todos tem dado resultado. No dia a dia e nos jogos, estamos conseguindo, devagarzinho, buscar nossos objetivos. É muito difícil pois hoje (último domingo) chegamos a oito jogos em 25 dias, três viagens - duas para Volta Redonda e uma para São Luís. Tínhamos o objetivo de dar entrosamento para uma equipe base e condição para os meninos jogarem. São vários objetivos num início de temporada muito estafante - explicou Zé Ricardo, após a última partida. E concluiu: