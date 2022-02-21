'O comprometimento de todos tem dado resultado': Vasco obtém saldo positivo na primeira maratona

Chegou ao fim a primeira fase do trabalho do Vasco em 2022. Embora nada tenha terminado, o ciclo de quase um mês de jogos e pouco descanso foi encerrado. Da vitória sobre o Audax à próxima partida, contra o Fluminense, são seis dias. O ciclo intenso foi encerrado e com saldo positivo: classificação à semifinal do Campeonato Carioca praticamente garantida, ataque satisfatório, defesa em evolução... isso depois da revolução que o departamento de futebol passou e pela qual o elenco ainda passa.- Entendemos que o comprometimento de todos tem dado resultado. No dia a dia e nos jogos, estamos conseguindo, devagarzinho, buscar nossos objetivos. É muito difícil pois hoje (último domingo) chegamos a oito jogos em 25 dias, três viagens - duas para Volta Redonda e uma para São Luís. Tínhamos o objetivo de dar entrosamento para uma equipe base e condição para os meninos jogarem. São vários objetivos num início de temporada muito estafante - explicou Zé Ricardo, após a última partida. E concluiu:
- Sabíamos que seria assim, mas ainda bem que conseguimos, com as vitórias, nos aproximar do nosso primeiro objetivo do ano, que é classificar entre os quatro. Agora é buscar, essa semana, recuperar todo mundo porque é uma semana cheia. E nos prepararmos para o clássico com o Fluminense - lembrou.
Neste quase um mês, o Vasco promoveu estreias, testou dois sistemas ofensivos (no 4-2-3-1 e no 3-5-2) e três modelos defensivos (o terceiro foi com a linha de cinco vista contra o Audax). Viu a equipe apresentar mais virtudes que problemas, e tem conseguido minimizar os dramas.
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O próximo ciclo exigirá solidez defensiva e consistência ofensiva. Vêm aí dois clássicos pela atual fase do Campeonato Carioca, um jogo eliminatório pela Copa do Brasil e mais clássicos pelas semifinais e eventuais finais do Estadual.