O 9 chegou: Botafogo encaminha a contratação de Rafael Moura

Pequenos detalhes separam o Botafogo do tão procurado camisa 9. O nome é Rafael Moura, de 38 anos, que atuou pelo Goiás na última temporada. O atleta possui um acordo encaminhado para defender o Alvinegro na disputa da Série B do Brasileirão.
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O "He-Man" é esperado no Rio de Janeiro para resolver os últimos detalhes burocráticos, assinar o contrato e, enfim, ser anunciado. Ele é um interesse antigo do Botafogo, que tentou o contratar em outras oportunidades no passado.
O jogador queria um contrato de dois anos, mas o Botafogo não achava vantajoso e buscava oferecer apenas uma temporada. Então, o atacante assinará até o fim de 2021, mas ficou combinado uma renovação por mais uma temporada caso Rafael Moura bata metas de gols marcados e número de partidas jogadas.A diretoria do Alvinegro buscava um atacante de experiência e bom no jogo aéreo para a disputa da Série B. Anselmo Ramon foi outro nome tentado, mas a Chapecoense não o liberou. Sem clube, Rafael Moura chega sem custos de transferências ao Botafogo.
Na última temporada, Rafael Moura marcou 12 gols em 41 partidas disputadas pelo Goiás. Ele também soma passagens por América-MG, Figueirense, Internacional, Fluminense, Athletico-PR, Lorient-FRA, Corinthians, Paysandu, Vitória e Atlético-MG.