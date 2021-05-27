O 9 chegou: Botafogo encaminha a contratação de Rafael Moura

Crédito: Divulgação/Goiás

Pequenos detalhes separam o Botafogo do tão procurado camisa 9. O nome é Rafael Moura, de 38 anos, que atuou pelo Goiás na última temporada. O atleta possui um acordo encaminhado para defender o Alvinegro na disputa da Série B do Brasileirão.

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O "He-Man" é esperado no Rio de Janeiro para resolver os últimos detalhes burocráticos, assinar o contrato e, enfim, ser anunciado. Ele é um interesse antigo do Botafogo, que tentou o contratar em outras oportunidades no passado.

O jogador queria um contrato de dois anos, mas o Botafogo não achava vantajoso e buscava oferecer apenas uma temporada. Então, o atacante assinará até o fim de 2021, mas ficou combinado uma renovação por mais uma temporada caso Rafael Moura bata metas de gols marcados e número de partidas jogadas.A diretoria do Alvinegro buscava um atacante de experiência e bom no jogo aéreo para a disputa da Série B. Anselmo Ramon foi outro nome tentado, mas a Chapecoense não o liberou. Sem clube, Rafael Moura chega sem custos de transferências ao Botafogo.