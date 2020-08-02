Nutricionistas do Fla falam sobre rotina, gostos de Jesus e dão boas-vindas a Dome: 'Somos uma família'

Crédito: Arquivo pessoal

O Flamengo de Jorge Jesus ficou conhecido pela impetuosidade e "fome" para engolir os seus rivais ao empilhar taças. Agora, o objetivo de Domènec Torrent, o substituto do português, é manter a toada da equipe rubro-negra. Para isso, o catalão contará com a estrutura exemplar do módulo profissional do Ninho do Urubu para ter êxito. E os literalmente responsáveis pelos alimentos se mostraram animados, e já deram as boas-vindas ao treinador.

Ao LANCE!, Bruna Ribeiro, nutricionista do módulo profissional do CT (na função desde 2019), e Douglas Oliveira, nutricionista de performance do futebol profissional (desde 2016 no clube), comentaram a respeito das responsabilidades no dia a dia e os gostos e peculiaridades de Jesus, além das expectativas por Dome:

- Estou ansiosa para conhecer o trabalho e a metodologia que ele aplica no futebol. Esperamos que ajude o time a continuar no nível que chegou. E principalmente manter a união que hoje o clube possui dentro e fora de campo. Somos uma família. Faremos de tudo para ajudar nessa adaptação. Será muito bem-vindo no restaurante do Ninho do Urubu! - disse Bruna sobre Torrent, que terá a missão facilitada se depender dela e de Douglas, que falou:

- Espero aprender mais ainda com o Dome. O Flamengo nos proporciona a oportunidade de conviver com diferentes culturas e experiências. Pessoas que agregam ao que somos como profissionais. Espero ajudá-lo e facilitar o trabalho dele, buscando melhorar a forma física dos atletas para desempenharem o o melhor papel dentro de campo. Ao ajudar o trabalho dele, consequentemente colaboramos para a performance do time.

Veja outros trechos das falas dos nutricionistas do Flamengo:As responsabilidades no CT (segundo Bruna Ribeiro)

- A rotina no futebol profissional posso dizer que é desafiadora. Preciso ficar atenta às novidades sobre horários de treinos, pois cada treino possui suas refeições específicas. Quando é de manhã, disponibilizamos café da manhã e almoço completo aos atletas e comissão. Já à tarde, temos que preparar lanche pré e jantar pós-treino. Refeições importantes na vida de um atleta.

A estrutura do clube ajuda muito. Restaurante e estoques amplos. Além disso, temos uma equipe qualificada na cozinha. Fico supervisionando durante toda a refeição, orientando e tirando dúvidas dos atletas, que gostam e elogiam a comida.

Convivência e gostos de Jorge Jesus (segundo Bruna Ribeiro)

- Jorge Jesus é uma pessoa muito gentil e educada. Fazia questão de cumprimentar todos quando chegava no restaurante. Ele adorava sopa Minestrone (com legumes e sem carnes). Na cozinha falávamos que não poderia faltar nos cardápios! Além da variedade de frutas nas refeições. Mister dizia que fruta está sempre presente na rotina dele. Não custava nada fazer um agrado. Vai deixar saudades, pois era muito querido no clube. As responsabilidades no CT (segundo Douglas Oliveira)

- O dia a dia é bem corrido. Chego no clube cerca de duas horas antes da apresentação dos atletas para arrumar a suplementação pré-treino e toda a logística do trabalho, arrumar o local mais próximo ao campo para um pequeno lanche e hidratação. Quando eles chegam no CT, faço as abordagens individuais, com suplementações específicas e alimentações personalizadas. Durante o treino, eu fico no campo supervisionando para que todos se hidratem da melhor maneira possível. Fornecemos água, Gatorade (isotônico) e água de coco. No pós-treino, preparo suplementação baseada em proteína, carboidrato, antioxidantes e minerais perdidos durante e treino. Por fim, acompanho o almoço ou jantar deles. Isso é relativo a um dia de trabalho. Fora as programações de viagens e jogos.

O que ajuda muito, e não é mais mistério pra ninguém, é o compromisso do elenco com a alta performance. Muito comprometidos com o trabalho. Durante a parada dos treinos e jogos, mandavam pra mim o peso deles uma vez por semana e seguiam orientação de alimentação e hidratação à risca. E acabaram voltando bem demais. Facilita o trabalho da comissão técnica. Acredito que o novo treinador irá se surpreender positivamente com o grupo de jogadores, assim como foi com o Jorge Jesus. Convivência e gostos de Jorge Jesus (segundo Douglas Oliveira)