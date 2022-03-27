'Nunca vi um negócio tão ridículo', diz lateral Rafael sobre arbitragem em duelo do Botafogo com Fluminense

A maneira como o árbitro Paulo Renato da Silva Coelho encerrou a partida na qual o Botafogo venceu o Fluminense por 2 a 1 (em partida na qual os tricolores garantiram a classificação para a final do Carioca) rendeu muita bronca no lateral-direito alvinegro Rafael. Por meio de suas redes sociais, o camisa 7 não escondeu sua bronca. - Eu nunca vi na minha vida um negócio tão ridículo. O Campeonato Carioca tem que acabar, é simples… Vai tomar no c... - desabafou o jogador.

E, em seguida, deixou uma opinião forte sobre como o Alvinegro tem de agir em relação à competição futuramente.

- Irmão, com todo respeito, depois disso aí, desse campeonato de m..., ano que vem são três meses treinando para o Brasileiro e Copa do Brasil, e sai desse campeonato de m... - escreveu Rafael.

Mesmo com a vitória por 2 a 1 no jogo no Maracanã, a equipe alvinegra foi eliminada porque, no jogo de ida, foi derrotada por 1 a 0 no Nilton Santos.