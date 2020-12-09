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Números provam: presença de Cano é fundamental para o futuro do Vasco - e de Ricardo Sá Pinto

Presença do centroavante argentino é provável no clássico com o Fluminense, neste domingo, e ampliam consideravelmente as chances de sucesso do Cruz-Maltino...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 08:30

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 08:30

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A pressão sobre o Vasco é grande, e maior ainda sobre o técnico Ricardo Sá Pinto. Neste contexto, a importância do retorno de Germán Cano não pode ser subestimada. O centroavante argentino pode, sim, ser o responsável por dias melhores para o treinador, para o time e para o clube. Os números mostram.O período recente sem o goleador é autoexplicativo: três jogos, três derrotas, um gol marcado e nove sofridos. A equipe foi dominada em duas partidas e imprecisa nas finalizações diante do Defensa y Justicia (ARG). Assim, acabou eliminada.
O aproveitamento de Cano é dominante. São 20 gols em 36 partidas, média pouco superior a meio gol por jogo. Estes mesmos 20 tentos são metade dos 40 marcados pelo pobre ataque do Cruz-Maltino na temporada. O centroavante argentino, sozinho, tem o mesmo número de gols de todos os outros jogadores do elenco.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
E são 46 jogos na temporada. Significa que o time tem média de 0,87 gol/jogo, menos de um por partida, e somente Cano faz um gol a cada duas partidas. Sob as ordens de Ricardo Sá Pinto, o artilheiro marcou quatro gols em seis partidas. Os demais jogadores, juntos, marcaram três. Foram 12 partidas desde que o português assumiu a equipe.
Seja qual for a ótica, Cano se faz necessário.

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