Números mostram versatilidade de Boschilia pelo Internacional

O meia Boschilia chegou ao Internacional no início desta temporada e, após apenas nove jogos com a camisa colorada, vem mostrando uma polivalência que fez com que ganhasse a confiança do técnico Eduardo Coudet, além da torcida do clube gaúcho.E MAIS:Quatro atletas do Inter testam positivo para COVID-19Em jogo dominante, Manchester United goleia BrightonArtilheiro da Copinha de 2017 tem futuro incerto na volta ao CorinthiansNas nove partidas que disputou, Boschilia se destacou pelos números. No entanto, o mais curioso é que o camisa 21 tem boas marcas tanto na parte ofensiva, quanto defensiva. Uma mostra disso é a quantidade de desarmes que efetuou: 14, com média de 1,55 por jogo.