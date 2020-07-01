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futebol

Números mostram versatilidade de Boschilia pelo Internacional

Meio-campista foi contratado neste começo de ano e ganhou a confiança de Eduardo Coudet...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 21:22

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 21:22

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O meia Boschilia chegou ao Internacional no início desta temporada e, após apenas nove jogos com a camisa colorada, vem mostrando uma polivalência que fez com que ganhasse a confiança do técnico Eduardo Coudet, além da torcida do clube gaúcho.E MAIS:Quatro atletas do Inter testam positivo para COVID-19Em jogo dominante, Manchester United goleia BrightonArtilheiro da Copinha de 2017 tem futuro incerto na volta ao CorinthiansNas nove partidas que disputou, Boschilia se destacou pelos números. No entanto, o mais curioso é que o camisa 21 tem boas marcas tanto na parte ofensiva, quanto defensiva. Uma mostra disso é a quantidade de desarmes que efetuou: 14, com média de 1,55 por jogo.
Boschilia atuou a maior parte do tempo na faixa esquerda do meio de campo colorado, dando qualidade na saída de bola da equipe de Coudet. Nas duas partidas da fase de grupo da Libertadores, por exemplo, ele teve marcas de 80 e 94% de acertos de passes.
No ataque, também devido à sua versatilidade, o meia trocou o posicionamento constantemente com Marcos Guilherme caindo pela direita. E foi nessas oportunidades que criou chances de gol no Grenal da Liberta, por exemplo, quando acertou uma bola na trave. E MAIS:

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