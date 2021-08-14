Num jogo a sorte, noutro o desastre: desempenho ruim da defesa afasta o Vasco das chances de acesso

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Contra o Remo, o Vasco levou dois gols, mas poderia ter voltado para o Rio de Janeiro cheio de sacolas. No jogo anterior, agradeceu à sorte de a pressão do Vila Nova nos minutos finais não ter resultado em bola na rede. O que ficou para o registro, na ocasião, foi o segundo jogo sem sofrer gol. Só que a história da Série B do Campeonato Brasileiro conta que, se o nível defensivo do time seguir nesta batida, o acesso, muito provavelmente, não acontecerá.São 19 gols sofridos em 18 jogos. Por mais que siga com pontuação próxima do G4, é muito pouco para quem almeja retornar à elite nacional numa edição tão concorrida da Segunda Divisão. Lisca sabe disso.

- Consistência defensiva é muito importante nessa competição. Não estou conseguindo trabalhar. É difícil corrigir sem trabalhar na prática - alertou e lamentou o técnico do Vasco.

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De fato, Lisca tem pouco mais de três semanas e uma sequência de jogos e viagens que não lhe permite, efetivamente, treinar os jogadores. A maior parte do tempo entre as partidas é destinada, obrigatória e naturalmente, ao descanso dos jogadores.