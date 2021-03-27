Núcleo de Saúde e Performance faz avaliações de medida de pressão nos pés no elenco do Botafogo

Crédito: 'Depois da coleta dos dados, uma ação multidisciplinar interpreta dentro de cada ótica para que cada um dos profissionais possa contribuir nas melhores decisões junto aos atletas', diz Altamiro Bottino (Divulgação / Botafogo

A tentativa do Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo aprimorar o desempenho dos seus jogadores tem o auxílio da tecnologia. Monitorado pelo coordenador científico Altamiro Bottino, o núcleo iniciou os testes de baropodometria dinâmica, que avalia medida da pressão nos pés dos jogadores e facilita na leitura de possíveis correções que possam influenciar diretamente nos seus respectivos desempenhos.

Os testes são desenvolvidos pela empresa alemã Bauerfeind, empresa experiente em fabricação com pesquisas modernas e testes científicos, e que está no Brasil desde 2011. O coordenador científico Altamiro Bottino detalhou como é o processo de avaliação.

- O nosso objetivo com essa avaliação é identificar exatamente se existe algo na forma de pisar do atleta que possa estar prejudicando na sua performance e também na manutenção da saúde - e enumerou:

- Existem casos em que a distribuição de força pode causar um dano no pé, tornozelo, quadril e também na performance. Ou seja, ele não ganhar a velocidade que poderia, não conseguir desacelerar da maneira adequada justamente por uma distribuição equivocada das ações das forças no pé - completou.

Os testes começaram a acontecer no Estádio Nilton Santos sob a supervisão do preparador físico Diogo Missena e do fisioterapeuta Fabio Azevedo. O objetivo é buscar o melhor resultado.