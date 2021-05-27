'Novos ricos' do futebol mundial, Chelsea e City têm trajetórias semelhantes em busca da Champions

Rivais na decisão da Champions League neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal. Manchester City e Chelsea são clubes ingleses com algumas semelhanças em seus históricos recentes. Curiosamente, os Blues podem servir de exemplo para os Citizens, que buscam seu primeiro título europeu. Com até certa tradição no cenário do futebol inglês, Chelsea e Manchester City eram times que poucas vezes figuraram nas principais competições europeias até serem comprados por donos multimilionários. Com aporte financeiro e investimento forte, os clubes passaram a sentar na mesma mesa dos rivais ingleses tradicionais e se tornaram figurinhas carimbadas na Champions League.