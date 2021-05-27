AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Novos ricos' do futebol mundial, Chelsea e City têm trajetórias semelhantes em busca da Champions
futebol

'Novos ricos' do futebol mundial, Chelsea e City têm trajetórias semelhantes em busca da Champions

Comprados por donos bilionários, clubes ingleses duelam na decisão da Champions League, onde o City pode emular sucesso do Chelsea na temporada 2011/2012...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 06:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 06:30
Crédito: ADAM DAVY / POOL / AFP
Rivais na decisão da Champions League neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal. Manchester City e Chelsea são clubes ingleses com algumas semelhanças em seus históricos recentes. Curiosamente, os Blues podem servir de exemplo para os Citizens, que buscam seu primeiro título europeu. Com até certa tradição no cenário do futebol inglês, Chelsea e Manchester City eram times que poucas vezes figuraram nas principais competições europeias até serem comprados por donos multimilionários. Com aporte financeiro e investimento forte, os clubes passaram a sentar na mesma mesa dos rivais ingleses tradicionais e se tornaram figurinhas carimbadas na Champions League.
CAMINHOS PARECIDOS, HISTÓRIAS SEMELHANTES​Chelsea e Manchester City chegam para o duelo deste sábado após passarem por investimentos, momentos históricos e traumas na maior competição de clubes do mundo. O City tenta emular a história do Chelsea e coroar o projeto com o título da Champions League, principal objetivo do clube desde a oficialização da compra em 2008. Por outro lado, os Blues querem se consolidar como um dos maiores clubes do mundo com o bicampeonato europeu. Resta saber qual multimilionário vai levar a melhor no Estádio do Dragão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é o árbitro que vai apitar a final da Copa do Mundo 2026
Decisão da 2ª Vara Criminal da Serra rejeitou pedidos das defesas para anular gravações usadas pelo MPES e manteve o andamento da ação penal contra vereadores afastados do cargo.
Vereadores da Serra suspeitos de corrupção têm nova derrota na Justiça
Ufes, Universidade Federal do Espírito Santo
Ufes aprova criação de cotas para pessoas trans

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados