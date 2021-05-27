'Novos ricos' do futebol mundial, Chelsea e City têm trajetórias semelhantes em busca da Champions

Rivais na decisão da Champions League neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal. Manchester City e Chelsea são clubes ingleses com algumas semelhanças em seus históricos recentes. Curiosamente, os Blues podem servir de exemplo para os Citizens, que buscam seu primeiro título europeu. Com até certa tradição no cenário do futebol inglês, Chelsea e Manchester City eram times que poucas vezes figuraram nas principais competições europeias até serem comprados por donos multimilionários. Com aporte financeiro e investimento forte, os clubes passaram a sentar na mesma mesa dos rivais ingleses tradicionais e se tornaram figurinhas carimbadas na Champions League.
CAMINHOS PARECIDOS, HISTÓRIAS SEMELHANTESChelsea e Manchester City chegam para o duelo deste sábado após passarem por investimentos, momentos históricos e traumas na maior competição de clubes do mundo. O City tenta emular a história do Chelsea e coroar o projeto com o título da Champions League, principal objetivo do clube desde a oficialização da compra em 2008. Por outro lado, os Blues querem se consolidar como um dos maiores clubes do mundo com o bicampeonato europeu. Resta saber qual multimilionário vai levar a melhor no Estádio do Dragão.