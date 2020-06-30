Novos membros da CIS serão indicados em reunião do Conselho do Santos nesta terça-feira

Crédito: Reunião desta terça-feira será a segunda em formato virtual (Arthur Faria/Lancepress

Embora a pauta principal da reunião do Conselho Deliberativo que será realizada na noite desta terça-feira, por meio de videoconferência, será a votação do parecer do Conselho Fiscal que reprova as contas do Santos em 2019, o encontro virtual também prevê a apresentação dos possíveis novos membros da Comissão de Inquérito de Sindicância.

Na última reunião, ocorrida no último dia 17, o presidente e o relator da CIS, José Geraldo Barbosa e José Rubens Passos, colocaram os seus cargos à disposição, após alegarem ofensas por parte de alguns conselheiros na votação em que o parecer da comissão quanto a reprovação das contas da atual gestão em 2018 foi rejeitada. Nos dias seguintes, os demais integrantes do órgão, Décio Couto e Rubens Marino, também entregaram as suas funções.

Em contato com a reportagem, o presidente do Conselho, Marcelo Teixeira, garantiu que a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo já definiu os nomes e os apresentará durante a reunião desta noite. O estatuto prevê a discussão entre os membros do egrégio antes da confirmação dos indicados. Contudo, a ordem do dia prevê apenas a homologação dos novos integrantes da Comissão de Inquérito e Sindicância. Por sua vez, Marcelo garante que haverá a apreciação antes da oficialização.