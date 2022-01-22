Novorizontino x Palmeiras: veja prováveis escalações e onde assistir a abertura do Paulistão

Novorizontino e Palmeiras abrem neste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), o Campeonato Paulista 2022.A partida, originalmente marcada para a quinta rodada, foi antecipada a pedido do Verdão por conta da disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro.

Não é que o Estadual, onde o Alviverde integra o Grupo C ao lado de Botafogo-SP, Ituano e Mirassol, seja visto como descartável. Mas é justamente com a competição intercontinental em mente, obsessão palmeirense deste primeiro semestre, que este primeiro duelo pelo Estadual será encarado.

Dois motivos relevantes movem o Palmeiras no interior neste domingo. O primeiro é o fato de que este será o único jogo oficial da definição da lista dos 23 inscritos para o Mundial. Com 27 jogadores no elenco, é a última chance para se mostrar serviço.

O outro fator de importância do Alviverde é a disputa por posições visando o torneio nos Emirados Árabes Unidos. O duelo em Novo Horizonte é o primeiro de quatro que o Verdão terá pelo Paulistão antes do Mundial. E o técnico Abel Ferreira poderá na prática testar suas ideias.

Na maior parte da pré-temporada, Abel escalou como titulares os mesmos jogadores que venceram o Flamengo na final da Copa Libertadores, em novembro.

Isso até porque Abel não ganhou os reforços pedidos à diretoria: o zagueiro canhoto e o centroavante de peso que chegaria para ser titular absoluto.

Mesmo assim, entre as cinco contratações do clube para este início de temporada, duas peças lutam para mostrar o seu valor ao comandante português. O volante colombiano Eduard Atuesta chegou ao Palmeiras mostrando conhecimento tático da equipe e disposição. É opção para o meio-campo.

Já o atacante Rafael Navarro vem de uma temporada de destaque pelo Botafogo e sem a concorrência no setor, aparece como opção para Abel experimentar o sonhado esquema 3-4-3.

No duelo deste domingo, o único desfalque de Abel será o zagueiro Kuscevic, liberado para se apresentar com antecedência na seleção chilena para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.Para o Novorizontino - que está no Grupo B ao lado de Ferroviária, São Bernardo e São Paulo -, o confronto com o Palmeiras abre a temporada mais importante do clube desde 1990, quando foi vice-campeã da competição. Isso porque subiu para a Série B do Brasileirão no ano passado e terá pela frente uma rotina de jogos contra os chamados times grandes.

Mesmo fazendo contratações pontuais para reforçar o elenco, o Tigre aposta mesmo na manutenção da base que fez uma temporada 2021 histórica para o clube. A novidade do técnico Léo Condé para enfrentar o Palmeiras deverá ser a entrada do meia Marcinho, reforço que veio do Cruzeiro com status de titular absoluto para o ano.

Confira as informações da partida:

NOVORIZONTINO x PALMEIRASLocal: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)Data/Horário: 23/1/2022 (domingo), às 16h (de Brasília)Árbitro: Luiz Flavio de OliveiraAssistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Miguel Cataneo Ribeiro da CostaVAR: Marcio Henrique de Gois e Alex Ang RibeiroOnde acompanhar: Paulistão Play, Premiere, Record TV

PALMEIRASWeverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Mayke (Marcos Rocha), Danilo, Zé Rafael (Rafael Navarro), Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalque: Kuscevic (servindo a seleção chilena)

NOVORIZONTINOGiovanni; Felipe Rodrigues, Bruno Aguiar, Edson Silva e Guilherme Lazaroni; João Pedro, Willean Lepo (Anderson Rosa) e Marcinho; Danielzinho, Douglas Baggio e Michel Douglas.Técnico: Léo Condé.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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