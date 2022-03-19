Novorizontino x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

No domingo (20), às 16h, o Corinthians vai até o estádio Jorge Biase, onde enfrenta o Novorizontino pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato

Já classificado e com a primeira colocação garantida, Vítor Pereira deve rodar o elenco e dar oportunidades para jogadores que vem tendo pouco espaço na temporada.

Para o duelo, o Timão não poderá contar com Fagner, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras, além de Matheus Donelli, Bruno Melo, Luan e Jô, lesionados.

O Tigre do Vale, já rebaixado para a Série A2 do Paulistão, vai em busca de sua primeira vitória na competição. A equipe de Novo Horizonte conseguiu soma três empates e oito derrotas.

O técnico Allan Aal não poderá contar com os zagueiros Bruno Aguiar e Edson Silva, suspensos.

> TABELA - Simule a rodada final e o mata-mata do Timão no Paulistão

NOVORIZONTINO x CORINTHIANSLocal: Estádio Jorge Biase, Novo Horizonte (SP)Data/Horário: 20/03/2022, às 16hÁrbitro: Thiago Lourenço de MattosAssistentes: Vladimir Nunes da Silva-SP e Robson Ferreira Oliveira-SPVAR: Danilo da SilvaOnde acompanhar: Record, Paulistão Play, Premiere e na parceria LANCE!/Voz do Esporte

NOVORIZONTINOGiovanni; Lucas Mendes, Adrian Sander (Isaque), Walber e Reverson; Léo Baiano, Barba e Danielzinho; Léo Tocantins, Chrigor e Douglas Baggio. Técnico: Allan Aal.Desfalques: Bruno Aguiar e Edson Silva (suspensos)Pendurados: -

CORINTHIANSIvan (Cássio), João Pedro, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos (Reginaldo); Cantillo, Roni e Giuliano; Adson, Mantuan e Róger Guedes. Técnico: Vitor Pereira.Desfalques: Fagner (suspenso); Matheus Donelli (pancada na panturrilha direita); Bruno Melo (lesão no músculo posterior da coxa esquerda); Luan (desconforto no quadril); Jô (desconforto no músculo posterior da coxa esquerda) e Júnior Moraes (não inscrito)Pendurados: -