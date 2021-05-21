Novorizontino vence a Ponte Preta e fatura o Troféu do Interior

Crédito: Guilherme Vieira/Novorizontino

O Novorizontino é campeão do Troféu do Interior. Nesta quinta-feira, o Tigre bateu a Ponte Preta por 2 a 0, em bela atuação coletiva.

Primeiro Tempo

Nos minutos iniciais, o abafa do Novorizontino deu resultado. Felipe Rodrigues aproveitou a chance e jogou a pressão para o lado da Macaca. A única chance clara veio através de Camilo. De bicicleta, ele mandou por cima do gol.

Segundo Tempo