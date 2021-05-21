Novorizontino vence a Ponte Preta e fatura o Troféu do Interior

O Novorizontino é campeão do Troféu do Interior. Nesta quinta-feira, o Tigre bateu a Ponte Preta por 2 a 0, em bela atuação coletiva.
Primeiro Tempo
Nos minutos iniciais, o abafa do Novorizontino deu resultado. Felipe Rodrigues aproveitou a chance e jogou a pressão para o lado da Macaca. A única chance clara veio através de Camilo. De bicicleta, ele mandou por cima do gol.
Segundo Tempo
A Ponte voltou disposta a complicar a vida do Novorizontino, mas encontrava dificuldades na criação. Se o coletivo não funcionava, coube a Camilo, no individual, chamar a responsabilidade e carimbar o poste. O Tigre sacramentou o título aos 25 minutos. Na cobrança de escanteio, Edson Silva aproveitou e cabeceou firme para estufar as redes, 2 a 0.