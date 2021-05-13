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Novo uniforme do Corinthians é confirmado por fornecedora de material esportivo; confira detalhes

Em seu site, a Nike divulgou fotos da nova camisa número 1 do clube e informou a data de lançamento, que será em junho. A pré-venda ainda não está disponível...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 10:00
Crédito: Montagem/Divulgação
Na noite da última quarta-feira, em seu site oficial, a Nike acabou confirmando o modelo da nova camisa do Corinthians para a temporada e sua data de lançamento. De acordo com as fotos divulgadas pela empresa, o uniforme será exatamente igual àquele vazado no fim do último mês. Apesar de a página ter saído do ar em pouco tempo, as imagens foram espalhadas pelas redes sociais.TABELA> Veja classificação e simulador do Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Fagner 400 jogos! Veja jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians
A camisa que aparece nas imagens contém rachaduras em preto com um fundo branco. A gola e a barra das mangas também estão na cor preta, que é a mesma cor da barra lateral que tem início na região da axila. Na parte de trás, abaixo da nuca, uma inscrição com estilo "grafite" diz "Os Donos da Rua".
Segundo o site da oficial da Nike, o lançamento da camisa será no dia 15 de junho, mas ainda não foi possível realizar a sua pré-venda. O torcedor apenas poderia solicitar ser avisado sobre quando haverá a liberação para a compra.
O preço também já foi divulgado. O modelo torcedor, que costuma ser o de menor valor, será comercializado por R$ 249,90. Ainda não há data para a estreia dos novos uniformes, que serão utilizados até meados de 2022.
No fim do mês de abril, o site footyheadlines.com, especializado em camisas de clubes de todo o mundo, vazou as imagens do que seria o suposto novo uniforme do Corinthians. A publicação foi confirmada como verdadeira, na última quarta-feira, com a oficialização das peças por parte da Nike.

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