Novo uniforme do Corinthians é confirmado por fornecedora de material esportivo; confira detalhes

Crédito: Montagem/Divulgação

Na noite da última quarta-feira, em seu site oficial, a Nike acabou confirmando o modelo da nova camisa do Corinthians para a temporada e sua data de lançamento. De acordo com as fotos divulgadas pela empresa, o uniforme será exatamente igual àquele vazado no fim do último mês. Apesar de a página ter saído do ar em pouco tempo, as imagens foram espalhadas pelas redes sociais.TABELA> Veja classificação e simulador do Sul-Americana-2021 clicando aqui

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A camisa que aparece nas imagens contém rachaduras em preto com um fundo branco. A gola e a barra das mangas também estão na cor preta, que é a mesma cor da barra lateral que tem início na região da axila. Na parte de trás, abaixo da nuca, uma inscrição com estilo "grafite" diz "Os Donos da Rua".

Segundo o site da oficial da Nike, o lançamento da camisa será no dia 15 de junho, mas ainda não foi possível realizar a sua pré-venda. O torcedor apenas poderia solicitar ser avisado sobre quando haverá a liberação para a compra.

O preço também já foi divulgado. O modelo torcedor, que costuma ser o de menor valor, será comercializado por R$ 249,90. Ainda não há data para a estreia dos novos uniformes, que serão utilizados até meados de 2022.