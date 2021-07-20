Novo treinador do sub-20 do Corinthians, Diogo Siston celebra reencontro com o clube

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians

O treino da equipe sub-20 do Corinthians, na tarde desta terça-feira, foi marcado pela chegada do técnico Diogo Siston. O novo comandante da categoria comemorou o reencontro com o Timão, onde teve a oportunidade de atuar como atleta aos 13 anos e garantir uma conquista no futsal infantil.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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- A expectativa é muito grande para defender um gigante do futebol brasileiro, um time com uma torcida fiel e imensa. Como atleta, ainda mais novo, pude sentir o gostinho de vestir essa camisa e sei o que representa essa equipe. Chego muito motivado para fazer um trabalho da grandeza do clube. E trazer retorno técnico e financeiro com a formação de atletas - disse o novo treinador.

Siston esteve ao lado do técnico Gustavo Almeida, que comanda a categoria sub-17 e atua interinamente no sub-20 desde a preparação para a última partida no Brasileiro. Durante as atividades no CT da Base, ele destacou a unidade em prol dos resultados no Brasileiro.

- Fui muito bem recebido pelo grupo de atletas e profissionais que aqui estão. Agradeço ao Gustavo por todo empenho nessa transição e a todos que estão aqui somando para juntos construirmos grandes resultados. Ainda temos muitos pontos em disputa no Campeonato Brasileiro, tem muita coisa pra acontecer. Vamos trabalhar diariamente para alcançar o objetivo de chegar na zona de classificação - concluiu.