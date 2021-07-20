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Novo treinador do sub-20 do Corinthians, Diogo Siston celebra reencontro com o clube

Atual técnico do futebol de base já vestiu a camisa do Timão como atleta de futsal e iniciou seu trabalho nesta terça-feira, substituindo Tarcísio Pugliese, que foi demitido...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 18:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 18:43
Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians
O treino da equipe sub-20 do Corinthians, na tarde desta terça-feira, foi marcado pela chegada do técnico Diogo Siston. O novo comandante da categoria comemorou o reencontro com o Timão, onde teve a oportunidade de atuar como atleta aos 13 anos e garantir uma conquista no futsal infantil.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
- A expectativa é muito grande para defender um gigante do futebol brasileiro, um time com uma torcida fiel e imensa. Como atleta, ainda mais novo, pude sentir o gostinho de vestir essa camisa e sei o que representa essa equipe. Chego muito motivado para fazer um trabalho da grandeza do clube. E trazer retorno técnico e financeiro com a formação de atletas - disse o novo treinador.
Siston esteve ao lado do técnico Gustavo Almeida, que comanda a categoria sub-17 e atua interinamente no sub-20 desde a preparação para a última partida no Brasileiro. Durante as atividades no CT da Base, ele destacou a unidade em prol dos resultados no Brasileiro.
- Fui muito bem recebido pelo grupo de atletas e profissionais que aqui estão. Agradeço ao Gustavo por todo empenho nessa transição e a todos que estão aqui somando para juntos construirmos grandes resultados. Ainda temos muitos pontos em disputa no Campeonato Brasileiro, tem muita coisa pra acontecer. Vamos trabalhar diariamente para alcançar o objetivo de chegar na zona de classificação - concluiu.
Diogo Siston comanda a equipe sub-20 no próximo compromisso pelo Brasileiro, diante do Cruzeiro, neste sábado, às 15h, na Arena do Jacaré. Vale lembrar que o novo técnico chega para substituir Tarcísio Pugliese, demitido na última semana, após empate em 1 a 1, como São Paulo, fora de casa.

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