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Novo treinador da Fiorentina pede reforços para o ataque e clube estuda retorno de Pedro, diz site italiano

Em grande fase, atacante de 23 anos está emprestado ao Flamengo até o fim de dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 12:01

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 12:01

Crédito: Fiorentina cogita pedir retorno de Pedro - (Alexandre Vidal / CRF
Na última terça-feira, a Fiorentina confirmou Cesare Prandelli como seu novo treinador e o comandante já começou a buscar por reforços no ataque. De acordo com o site 'Football Italia', o time italiano pode pedir o retorno de Pedro, emprestado ao Flamengo até o fim de dezembro.
Segundo a imprensa da Itália, caso o Flamengo efetue a compra em definitivo do atacante, uma cláusula de recompra poderia ser utilizada e fazer com que Pedro retorne a Fiorentina.
Ainda de acordo com a publicação, a Fiorentina também mantém Milik e Piatek como opções para o ataque. Piatek, atualmente no Hertha Berlin, já trabalhou com Prandelli e sua boa relação com o treinador pode ajudar em uma possível negociação.
Em grande fase no Flamengo, Pedro já marcou 17 gols em 30 jogos e atualmente está servindo a seleção brasileira nas Eliminatórias.

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