Novo títular do Santos, Vladimir busca repetir feito de 2015: 'Maior oportunidade de todas'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Titular do Santos nesta retomada do futebol, após mais de quatro meses parados por conta da pandemia do novo coronavírus, o goleiro Vladimir recorda o título paulista conquistado há cinco anos, em 2015, quando assumiu a condição, após lesão do goleiro Vanderlei.

“Pego no susto”, o camisa um tornou-se o dono da meta do Alvinegro Praiano, após o clube ser acionado judicialmente por Éverson no último domingo. O atleta alega pendências financeiras e pede a rescisão contratual do seu vínculo dom o Peixe.Coincidentemente, em 2015 o Peixe iniciou o ano com a perda de alguns atletas, como Aranha, Arouca e Mena, e mesmo assim foi campeão estadual. Vladimir acredita que o feito pode ser repetido este ano.

– No fim de 2014 passamos por um período de incertezas e começamos o ano seguinte com alguns jogadores saindo do clube. Naquela época nosso grupo se fechou e conseguimos o título paulista – disse ao site oficial do Santos FC.

– Fui campeão sendo titular em 2015 e quero sentir esse gosto de novo em 2020. Nosso grupo atual vem treinando bem e serão cinco decisões para cravarmos o nosso nome na história do Santos FC, e isso não tem valor para um atleta profissional – acrescentou.