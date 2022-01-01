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Novo técnico do Flamengo, Paulo Sousa posta mensagem de ano novo e pede: 'Amem incondicionalmente'

Técnico português deixou a seleção polonesa e assinou com o Fla até dezembro de 2023...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2022 às 19:45

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 19:45

Anunciado esta semana como novo técnico do Flamengo, Paulo Sousa segue de férias em Portugal, enquanto agiliza as documentações para se mudar em definitivo para o Brasil, onde é aguardado no dia 7 de janeiro. E, em suas redes sociais, o treinador aproveitou a virada do ano para deixar uma mensagem amorosa e motivacional para 2022:- Desejo-vos um ano abençoado. Amem incondicionalmente! - escreveu Paulo Sousa, em imagem na qual aparece cercado de quatro cães na residência. Recentemente, em desembarque, Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo, comentou o peso que teve a vontade de Paulo Sousa em deixar a seleção polonesa para trabalhar no clube brasileiro:
- São vários aspectos, esse pesa demais. A vontade, o comprometimento, o desejo de vencer. Ele tem plena consciência da grandeza da torcida e que é um dos maiores clubes do mundo, que tem a necessidade de vencer a cada jogo, ser um clube de vitórias e títulos. É uma pressão natural para um clube desse tamanho - disse Spindel, emendando:
- A vontade dele de fazer parte disso, liderar o processo como treinador conta demais. Desde o primeiro contato isso ficou muito claro. O entendimento dele da dimensão, do tamanho da Nação e da obrigação que o Flamengo de estar sempre vencendo. Está no DNA do Flamengo e dele também.
Paulo Sousa assinou um vínculo com o Flamengo até dezembro de 2023. O português iniciará o trabalho no Ninho do Urubu no dia 10 de janeiro, no Ninho do Urubu, junto a sete novos membros na comissão técnica (conheça-os aqui).
Crédito: PauloSousaemsuaresidência;técnicochegaaoBrasilnodia7(Foto:Arquivopessoal

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