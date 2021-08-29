Novo técnico do Bahia faz último trabalho pensando em jogo contra o Fluminense

O técnico argentino Diego Dabove realizou neste domingo o treino final, em Pituaçu, pensando na sua estreia como novo comandante do Bahia. O jogo contra o Fluminense será realizado nesta segunda-feira, às 19h00, no estádio do Maracanã. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApós o elenco do Tricolor de Aço assistir a um vídeo com informações sobre o adversário de amanhã, Dabove levou todos a campo e realizou essa última atividade mais voltada para parte tática, assim como aconteceu no dia de ontem.