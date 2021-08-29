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futebol

Novo técnico do Bahia faz último trabalho pensando em jogo contra o Fluminense

Em Pituaçu, Dabove passou informações em vídeo para os jogadores e realizou um treino tático no campo...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 13:49

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 13:49
Crédito: Twitter Bahia
O técnico argentino Diego Dabove realizou neste domingo o treino final, em Pituaçu, pensando na sua estreia como novo comandante do Bahia. O jogo contra o Fluminense será realizado nesta segunda-feira, às 19h00, no estádio do Maracanã. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApós o elenco do Tricolor de Aço assistir a um vídeo com informações sobre o adversário de amanhã, Dabove levou todos a campo e realizou essa última atividade mais voltada para parte tática, assim como aconteceu no dia de ontem.
Entre as novidades, o treinamento contou com a presença do volante Luizão, recém-contratado, e que passou as últimas temporadas no futebol ucraniano. O goleiro Danilo Fernandes, em fase final de recuperação da sua lesão, realizou treinamentos de fundamento.

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