Novo responsável pela comunicação do Corinthians fala sobre Marta: 'Quem sabe um dia?'

Crédito: AFP

Na última semana, os torcedores do Corinthians ficaram alvoroçados com a aproximação do clube com a jogadora Marta, após ela virar embaixadora da Neo Química, dona dos naming rights da Arena em Itaquera. Tudo não passa de sonho, mas o novo responsável pela comunicação corintiana, José Colagrossi Neto, não descarta a chegada da melhor do mundo no futuro. O foco de momento, no entanto, é valorizar o atual elenco feminino.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Em seu perfil oficial no Twitter, na tarde deste sábado, Colagrossi abordou o tema novamente, já que durante a última semana ele admitiu o interesse em Marta, mas sem fazer promessas. Dessa vez, no entanto, ele foi mais objetivo, e jogou a possibilidade para o futuro, deixando claro que o interesse agora é outro: valorizar e manter o alto nível do time feminino do Alvinegro.

- Como todos, também gostaria de ver a Marta vestindo nossa camisa. Quem sabe um dia? Mas vamos primeiro celebrar nosso elenco, as nossas meninas. Campeãs de tudo. Entrega total. Raça corintiana. Vamos celebrar o fato de que temos um dos melhores elencos do mundo - declarou o dirigente. Na última quinta-feira, em nota oficial, adotou a mesma linha de Colagrossi sobre a manutenção do elenco feminino e negou qualquer negociação com Marta, que defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos. Segundo apurou o LANCE!, por ora, não há mesmo tratativas desse tipo e sabe-se que as condições financeiras e esportivas da jogadora nos EUA são muito melhores do que o Timão poderia oferecer neste momento. Assim, é apenas um sonho.

No vídeo em que anuncia a parceria com a Neo Química, Marta reforça que é torcedora do Corinthians, como já havia dito em muitas outras oportunidades. Por isso as fotos com a camisa do clube ultimamente, que nada têm a ver com uma possível negociação. Em resumo, a parceria entre a jogadora e a Neo Química, por ora, não tem relação alguma com sua contratação.