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Novo responsável pela comunicação do Corinthians fala sobre Marta: 'Quem sabe um dia?'

José Colagrossi Neto usou seu perfil oficial no Twitter para falar do interesse pela jogadora, mas buscou focar no atual elenco feminino, que ele considera um dos melhores do mundo...

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 17:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 dez 2020 às 17:46
Crédito: AFP
Na última semana, os torcedores do Corinthians ficaram alvoroçados com a aproximação do clube com a jogadora Marta, após ela virar embaixadora da Neo Química, dona dos naming rights da Arena em Itaquera. Tudo não passa de sonho, mas o novo responsável pela comunicação corintiana, José Colagrossi Neto, não descarta a chegada da melhor do mundo no futuro. O foco de momento, no entanto, é valorizar o atual elenco feminino.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Você consegue identificar quais são os escudos certos dos clubes brasileiros?
Em seu perfil oficial no Twitter, na tarde deste sábado, Colagrossi abordou o tema novamente, já que durante a última semana ele admitiu o interesse em Marta, mas sem fazer promessas. Dessa vez, no entanto, ele foi mais objetivo, e jogou a possibilidade para o futuro, deixando claro que o interesse agora é outro: valorizar e manter o alto nível do time feminino do Alvinegro.
- Como todos, também gostaria de ver a Marta vestindo nossa camisa. Quem sabe um dia? Mas vamos primeiro celebrar nosso elenco, as nossas meninas. Campeãs de tudo. Entrega total. Raça corintiana. Vamos celebrar o fato de que temos um dos melhores elencos do mundo - declarou o dirigente. Na última quinta-feira, em nota oficial, adotou a mesma linha de Colagrossi sobre a manutenção do elenco feminino e negou qualquer negociação com Marta, que defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos. Segundo apurou o LANCE!, por ora, não há mesmo tratativas desse tipo e sabe-se que as condições financeiras e esportivas da jogadora nos EUA são muito melhores do que o Timão poderia oferecer neste momento. Assim, é apenas um sonho.
No vídeo em que anuncia a parceria com a Neo Química, Marta reforça que é torcedora do Corinthians, como já havia dito em muitas outras oportunidades. Por isso as fotos com a camisa do clube ultimamente, que nada têm a ver com uma possível negociação. Em resumo, a parceria entre a jogadora e a Neo Química, por ora, não tem relação alguma com sua contratação.
Neste domingo, às 11h, o Corinthians vai até Araraquara para decidir o Campeonato Paulista Feminino. No primeiro jogo, o Timão venceu por 3 a 1 e com um empate garante mais um título neste ano. Recentemente o Alvinegro foi campeão brasileiro e se consolidou ainda mais como o melhor do país.

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