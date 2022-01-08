Novo reforço, Jailson inicia trabalhos físicos no Palmeiras

Anunciado oficialmente pelo Palmeiras na sexta-feira (7), o volante Jailson foi ao campo da Academia de Futebol pela primeira vez na manhã deste sábado (8), onde realizou testes físicos.O jogador de 26 anos, que não atua oficialmente desde novembro de 2020, realizou testes com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance na parte interna do centro de excelência e também correu em um dos campos do CT palmeirense.

Jailson é o quarto reforço do Verdão para a temporada. Antes dele, o clube anunciou as chegadas do goleiro Marcelo Lomba, o meia Eduard Atuesta e o atacante Rafael Navarro.

Em 2018, após negociações frustradas com o Santos, que teria o apoio de empresários para contratá-lo por cerca de R$ 12 milhões, Jailson acabou se transferindo para o Fenerbahçe, da Turquia, por R$ 19 mi.

O ex-camisa 25 gremista saiu da Turquia para o Dalian Pro, da China, por quase o mesmo valor. Mas na Ásia as coisas mudaram. Ele estava de férias no Brasil quando a pandemia de Covid-19 explodiu, em 2020. Não conseguiu retornar ao clube, sem jogar desde então, ficou seis meses sem receber salário durante o caos financeiro pelo qual passou o futebol chinês e conseguiu a liberação de seu vínculo junto à Fifa apenas em novembro.

O treino deste sábado não contou com a presença de sete jogadores que testaram positivo para a Covid-19: Weverton, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Rafael Navarro e Deyverson. Todos estão em isolamento e assintomáticos, realizando treinos físicos em casa.Por conta das ausências, o técnico Abel Ferreira convocou três atletas do grupo que disputa a Copa São Paulo de juniores para integrar os trabalhos da pré-temporada: o zagueiro Jhow, o meia Bruno Menezes e o atacante Kevin.

Por conta do longo período sem atuar, a expectativa da comissão técnica é que Jailson ainda não esteja pronto para a estreia do Verdão na temporada, no próximo dia 23, contra o Novorizontino, no interior paulista, em partida antecipada da quinta rodada do Campeonato Paulista.

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