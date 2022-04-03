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futebol

Novo reforço, Bryan Angulo foi pedido por Sampaoli no Santos em 2019

Atacante equatoriano estava no Cruz Azul e foi anunciado pelo Peixe neste sábado...

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2022 às 13:00
O atacante equatoriano Bryan Angulo, de 26 anos, conseguiu a liberação do Cruz Azul (México) e foi anunciado como novo reforço do Santos na tarde deste sábado.Essa chegada, porém, acontece com atraso. Em 2019, ainda na gestão do ex-presidente José Carlos Peres, o jogador foi procurado pelo Peixe. À época, o atleta foi um pedido do técnico argentino Jorge Sampaoli, mas as negociação não continuaram.
Além do valor pedido pelo Emelec, um dos fatores que dificultaram as negociações foram os altos números de estrangeiros no elenco. O Peixe contava com Felipe Aguilar e Jonathan Copete (Colômbia), Yeferson Soteldo (Venezuela), Bryan Ruiz (Costa Rica), Carlos Sanchez (Uruguai) e Derlis González (Paraguai).Sendo assim, a diretoria do Alvinegro decidiu procurar procurar um atacante brasileiro, o que não conseguiu. Meses depois, o colombiano Fernando Uribe foi anunciado como reforço.
Carreira:
Bryan Angulo começou sua carreira no Rocafuerte, do Equador, e acumula passagens por Emelec, Tijuana e Cruz Azul, seu clube atual. Na temporada, participou de 27 jogos e anotou cinco gols. Foi campeão nos últimos anos da Liga MX, Campeón de Campeones e Taça das Ligas.
Seu futebol chamou atenção após uma temporada com 31 gols em 45 jogos. Pela Seleção equatoriana, Angulo jogou cinco partidas, mas não marcou gols.
Crédito: BryanAngulofoianunciadopeloSantosnestesábado(Foto:IvanStorti/SantosFC

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