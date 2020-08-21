Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Novo reforço! Bragantino acerta com o atacante Chrigor

Aos 19 anos, o novo centroavante do Massa Bruta assinou até dezembro de 2024...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 ago 2020 às 16:28

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 16:28

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
Após vencer a primeira no Campeonato Brasileiro, o Bragantino fecha a semana com mais um reforço no elenco de Felipe Conceição. Trata-se do atacante Chrigor, que estava no RB-Brasil.Aos 19 anos, o atleta já tinha um vínculo com a comissão técnica do Massa Bruta, pois completava os treinos do Bragantino a pedido de Conceição.
Agora, o status será diferente e ele terá a missão de incorporar um elenco de maneira oficial, que tem o Campeonato Brasileiro em seu calendário.
‘Estou muito feliz com essa chance em minha carreira. Vou trabalhar para encontrar meu espaço e ajudar meus companheiros da melhor forma possível’, afirmou à assessoria do Braga.
De acordo com o Bragantino, o contrato de Chrigor com o time de Bragança Paulista vai até dezembro de 2024.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados