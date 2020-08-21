Novo reforço! Bragantino acerta com o atacante Chrigor

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino

Após vencer a primeira no Campeonato Brasileiro, o Bragantino fecha a semana com mais um reforço no elenco de Felipe Conceição. Trata-se do atacante Chrigor, que estava no RB-Brasil.Aos 19 anos, o atleta já tinha um vínculo com a comissão técnica do Massa Bruta, pois completava os treinos do Bragantino a pedido de Conceição.

Agora, o status será diferente e ele terá a missão de incorporar um elenco de maneira oficial, que tem o Campeonato Brasileiro em seu calendário.

‘Estou muito feliz com essa chance em minha carreira. Vou trabalhar para encontrar meu espaço e ajudar meus companheiros da melhor forma possível’, afirmou à assessoria do Braga.