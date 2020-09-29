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Novo presidente, Rollo conversa com elenco e comissão técnica do Santos antes de viagem ao Paraguai

Após afastamento de José Carlos Peres do comando do Peixe, o vice Orlando Rollo assumiu o comando do clube dizendo manter os trabalhos do futebol...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 13:11

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 13:11
Crédito: Gabriela Brino/ Lancepress!
A Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Santos protocolou o afastamento de José Carlos Peres da presidência do clube e consequente posse do vice, Orlando Rollo, na manhã desta terça-feira (29). Rollo, inclusive, compareceu ao CT Rei Pelé antes da viagem do elenco ao Paraguai, no início da tarde. O Peixe encara o Olimpia, nesta quinta-feira, às 19h, em partida que pode definir a classificação da equipe às oitavas de final da Conmebol Libertadores.
O motivo da ida foi para tranquilizar o elenco sobre não fazer mudanças no futebol, embora ele esteja preocupado com o acumulo de funções na gerência de futebol santista e pense em trazer novas pessoas para somar.
Uma das prioridades de Orlando Rollo é resolver as dívidas que o Alvinegro tem Hamburgo (ALE) e Huachipato (CHI), que faz com que o clube fique impedido de registrar novos atletas, inclusive tendo 45 dias para evitar uma suspensão de três janelas de transferências. AFASTAMENTO DE PERES
José Carlos Peres foi afastado da presidência do Santos na noite da última segunda-feira (28), após o Conselho Deliberativo santista votar favoravelmente ao parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância que indicou a abertura do processo de impeachment, por conta de irregularidades no demonstrativo financeiro do clube. Além do presidente, sete membros do Comitê de Gestão também foram afastados.
Os gestores agora tem direito ampla defesa, para uma nova votação no Conselho dentro de 60 dias. Caso a decisão seja de manter o processo de impedimento, a decisão final ficará a cargo dos sócios em Assembleia Extraordinária.

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