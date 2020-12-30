Novo presidente do Coritiba promete revolução dentro do clube

Afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Coritiba tem novo presidente. Na noite da última terça-feira, Renato Follador foi eleito com 75% dos votos e terá a missão de gerir o time entre 2021 e 2023.
Consciente que o momento é de muito cuidado, o novo mandatário promete uma grande revolução dentro do clube e quer anunciar um novo técnico.
‘Vamos iniciar um trabalho revolucionário. A torcida pode esperar que serão nomes dignos e com experiência internacional’, afirmou à RPC.
Vale lembrar que, Pachequinho assumiu o cargo após a saída de Rodrigo Santana. Integrante da comissão técnica permanente, o auxiliar não deve dirigir o time no dia 6 e janeiro, quando o Coxa encara o Goiás, no Couto Pereira.
Após 27 rodadas, o Coritiba está na lanterna do Brasileirão 2020, com 21 pontos.