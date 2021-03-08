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futebol

Novo presidente do Barça acredita em permanência de Messi

Joan Laporta disse que o argentino o parabenizou após o resultado das eleições para presidente e que em breve fará uma proposta de renovação para o camisa 10...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 08:18

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 08:18
Crédito: Messi votou com o filho nas eleições do Barcelona (Divulgação/Barcelona
O novo presidente do Barcelona, Joan Laporta, revelou que Messi o parabenizou após ganhar as eleições do clube no último domingo. Em entrevista ao programa “El Món”, o mandatário se diz confiante na permanência do argentino no clube e que vai estudar uma proposta para que o camisa 10 ganhe novos títulos com a camisa blaugrana.- Foi muito bonito ver Messi votar. É mais uma prova de que ama o Barça. Estou convencido de que quer ficar. Faremos o melhor para o clube e para o Leo. Ele me encorajou e me felicitou. Quando tiver o resultado da auditoria, podemos fazer uma proposta atraente a nível desportivo. Poderá voltar a ganhar a Champions. Estou certo de que irá se adaptar ao tema econômico, pois não se guia pelo dinheiro.
> Veja a tabela da La Liga
Laporta comandou o clube entre 2008 e 2010, viu Messi crescer em La Masia, ser lançado ao time profissional e brilhar nas mãos de Pep Guardiola. Com a eleição do político, a permanência do argentino é cada vez mais provável por conta da boa relação dos dois. No entanto, o tema só deve ser tratado após o final da temporada, uma vez que o Barcelona ainda luta pelo título da La Liga.

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