Novo presidente do Barça acredita em permanência de Messi

O novo presidente do Barcelona, Joan Laporta, revelou que Messi o parabenizou após ganhar as eleições do clube no último domingo. Em entrevista ao programa “El Món”, o mandatário se diz confiante na permanência do argentino no clube e que vai estudar uma proposta para que o camisa 10 ganhe novos títulos com a camisa blaugrana.- Foi muito bonito ver Messi votar. É mais uma prova de que ama o Barça. Estou convencido de que quer ficar. Faremos o melhor para o clube e para o Leo. Ele me encorajou e me felicitou. Quando tiver o resultado da auditoria, podemos fazer uma proposta atraente a nível desportivo. Poderá voltar a ganhar a Champions. Estou certo de que irá se adaptar ao tema econômico, pois não se guia pelo dinheiro.