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Novo preparador físico do Botafogo coloca jogadores para correr e diz: 'Escola argentina tem intensidade'

Jorge Pidal não poupou elenco desde a primeira atividade e tenta colocar conceitos em prática; profissional afirma que quer misturar técnica brasileira com garra hermana...

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 15:23

LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 15:23
Crédito: Gabriel Baron/Botafogo
Jorge Pidal chegou na última terça-feira, não poupou tempo e já foi aos trabalhos. O novo preparador físico do Botafogo, que faz parte da comissão técnica de Ramón Díaz, realizou atividades no campo anexo do Estádio Nilton Santos e colocou os jogadores do Alvinegro para correr.
Os atletas, por consequência de trabalhar com um novo profissional, tiveram um nível elevado de cansaço após o fim do primeiro treinamento do Jorge Pidal, na terça-feira. O argentino, em entrevista à BotafogoTV, canal do Alvinegro no YouTube, explicou a metodologia de trabalho.
- Chego com a ideia de vir trabalhar aqui e poder dar nosso melhor para o melhor rendimento da equipe. O futebol brasileiro tem um alto rendimento, são os melhores do mundo. Na escola argentina tem a intensidade. Quem sabe misturar o bom jogo que tem o futebol brasileiro com a intensidade e garra do futebol argentino - afirmou.
O Botafogo treinou na parte da manhã nesta quarta-feira. Jorge Pidal comandou as atividades físicas e realizou trabalhos visando a intensidade, o conceito que preza com exaustão no trabalho.
- É um time grande, que está passando por um momento complicado. Mas a ideia é colocar o Botafogo no lugar que merece, é uma equipe grande do Brasil, uma equipe com história, com muita hierarquia e a ideia é colocar, junto com todos, com Ramón e toda comissão técnica, o Botafogo no lugar que merece - completou Jorge.

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