Novo preparador físico do Botafogo coloca jogadores para correr e diz: 'Escola argentina tem intensidade'

Crédito: Gabriel Baron/Botafogo

Jorge Pidal chegou na última terça-feira, não poupou tempo e já foi aos trabalhos. O novo preparador físico do Botafogo, que faz parte da comissão técnica de Ramón Díaz, realizou atividades no campo anexo do Estádio Nilton Santos e colocou os jogadores do Alvinegro para correr.

Os atletas, por consequência de trabalhar com um novo profissional, tiveram um nível elevado de cansaço após o fim do primeiro treinamento do Jorge Pidal, na terça-feira. O argentino, em entrevista à BotafogoTV, canal do Alvinegro no YouTube, explicou a metodologia de trabalho.

- Chego com a ideia de vir trabalhar aqui e poder dar nosso melhor para o melhor rendimento da equipe. O futebol brasileiro tem um alto rendimento, são os melhores do mundo. Na escola argentina tem a intensidade. Quem sabe misturar o bom jogo que tem o futebol brasileiro com a intensidade e garra do futebol argentino - afirmou.

O Botafogo treinou na parte da manhã nesta quarta-feira. Jorge Pidal comandou as atividades físicas e realizou trabalhos visando a intensidade, o conceito que preza com exaustão no trabalho.