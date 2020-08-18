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Novo Pé de Anjo? Alvo do Corinthians, Otero foi quem mais finalizou de fora da área no último Brasileiro

Meia do Atlético Mineiro está perto de reforçar o clube paulista...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 07:20

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 07:20

Crédito: Bruno Cantini/Atlético-MG
Rivelino, Neto, Marcelinho Carioca... Durante muitos anos o Corinthians contou com especialistas na bola parada. Jogadores capazes de marcar gols e criar oportunidades aos seus companheiros através da sua facilidade em bater na bola independente da distância. E essa é exatamente uma das principais características de Romulo Otero, meia venezuelano que pode pintar no clube paulista nos próximos dias.
No último Campeonato Brasileiro, pelo Atlético Mineiro, mesmo tendo sido titular em apenas 14 jogos - atuou em 20 - Otero foi o jogador que mais finalizou de fora de área, segundo dados do Footstats. Foram 56 tentativas e 23 acertos, um aproveitamento de 41,1%, a maior marca entre os 12 jogadores que mais a arriscaram.
A prova da qualidade no tiro de média distância, no entanto, vem quando analisamos os gols do meia. No Galo, foram 26 bolas na rede em 135 jogos. Mais da metade delas anotadas de fora da área: 15 no total, sendo oito de falta, seis de bola rolando e um olímpico.Além dos gols, claro, Otero também contribuiu com assistências: 17. O que dá ao venezuelano 43 participações diretas em gols em sua passagem no Atlético, onde acumulou 7900 minutos em campo. Ou seja, o apoiador tem uma média de uma participação a cada 183 minutos, aproximadamente uma a cada duas partidas completas.
Será que teremos um novo Pé de Anjo corintiano?
OTERO NO BRASILEIRÃO 2019- Dados do Footstats
20 jogos (14 como titular)1271 minutos em campo3 gols1 passe pra gol25 assistências pra finalização56 finalizações de fora da área (1º do campeonato)23 finalizações certas de fora da área (1º do campeonato)41,1% de acerto (1º entre os 12 maiores finalizadores)
OTERO NO ATLÉTICO-MG
135 jogos (90 como titular)26 gols (15 de fora da área)17 passes pra gol7900 minutos em campo1 participação em gol a cada 183 minutos

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