Novo patrocinador negociará fan token do Corinthians no Brasil a partir desta quinta-feira

Crédito: Bruno Teixeira/Corinthians

Os torcedores do Corinthians terão mais uma oportunidade para comprar o $SCCP, fan token do clube, que se esgotou no dia do lançamento. Isso porque o Mercado Bitcoin, empresa que estampa a barra frontal da camisa alvinegra, abrirá a negociação secundária do ativo digital nesta quinta-feira (9/9). A exchange de criptomoedas é a primeira plataforma do Brasil a listar o token.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Isso significa que quem conseguiu comprar o fan token na oferta inicial e quiser negociá-lo poderá realizar as transações também por meio do Mercado Bitcoin – a negociação continua sendo possível no app da Socios.com, por onde o $SCCP foi lançado, e na Exchange da Chiliz.

Aqueles que optarem por usar o Mercado Bitcoin deverão abrir uma conta, transferir seus $SCCP na plataforma da Socios.com e enviá-las para o Mercado Bitcoin. A negociação está prevista para iniciar às 10h desta quinta-feira (9/9). Em sua oferta inicial de $SCCP, o Corinthians vendeu 850 mil tokens por US$ 2 (R$ 10,33 na cotação daquele dia) cada em cerca de duas horas. Assim, a arrecadação chegou a 1,7 milhão de dólares, ou seja, R$ 8,8 milhões. A oferta foi um sucesso global, com ordens de compra vindas de mais de 100 países.

- Existe muita expectativa em torno dessa listagem no Mercado Bitcoin, porque na oferta do fan token do Corinthians muita gente não conseguiu chegar a tempo e acabou ficando fora. Por isso, a gente espera um grande volume logo na abertura dos negócios no dia 9. Nossa plataforma está pronta para receber esse volume de trading - analisou Reinaldo Rabelo, CEO do Mercado Bitcoin.

- Como já era previsto, agora o Mercado Bitcoin abrirá a segunda fase de compras do Fan Token $SCCP. Quem perdeu o nosso FTO terá mais uma oportunidade de ser um torcedor com voz ativa. Não importa onde more, o corintiano e a corintiana vão poder participar de enquetes que o clube vai gerar, totalmente voltadas para a Fiel, e contribuir para o crescimento do Corinthians. Tenho certeza de que a Fiel vai se juntar a nós em peso - afirmou José Colagrossi, superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians.