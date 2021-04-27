Novo patrocinador do Flamengo, Mercado Livre é empresa com maior valor de mercado na América Latina

Crédito: Reprodução/Flamengo

O Flamengo oficializou nesta terça-feira a parceria com o site Mercado Livre, que irá desembolsar R$ 30 milhões para estampar a marca nas costas da camisa rubro-negra até o fim de 2022. Além dos valores significativos, há outros motivos para o Rubro-Negro se animar com o novo patrocinador: a empresa argentina tem o maior valor de mercado entre todas da América Latina, segundo levantamento da consultoria ‘Economatica’.

+ Flamengo quase dobra valor de patrocínio nas costas do uniforme em relação à parceria anteriorLíder do ramo do comércio eletrônico no continente, o Mercado Livre tem o valor equivalente a US$ 60.6 bilhões e fica à frente de gigantes empresas brasileiras. A Vale, por exemplo, vale US$ 59.4 bilhões e ocupa o 2º lugar. Petrobras e Itau Unibanco vêm na sequência com as respectivas quantias: US$ 57.5 bilhões e US$ 46.2 bilhões.

- Estamos muito felizes com mais esta importante parceria que acabamos de firmar, principalmente em um momento tão delicado como o que estamos vivendo. Conseguir um parceiro desta magnitude no atual cenário mundial não é uma coisa simples. O Mercado Livre é a maior empresa da América Latina, com um trabalho exemplar no mundo digital - disse o presidente Rodolfo Landim.

- Celebramos a união de duas potências: o maior e-commerce do Brasil e da América Latina com o clube que possui a maior torcida do mundo. Vamos construir uma história que começa com o patrocínio da camisa, mas já vislumbramos novas oportunidades de sinergia com todo o ecossistema Mercado Livre - celebrou Fernando Yunes, Vice-Presidente Sênior do Mercado Livre no Brasil.