Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Novo parceiro do Corinthians, Grupo Taunsa doa mil cestas básicas para vitimas das enchentes na Bahia
futebol

Novo parceiro do Corinthians, Grupo Taunsa doa mil cestas básicas para vitimas das enchentes na Bahia

Através do Departamento de Responsabilidade Social, Timão tem mobilizado patrocinadores para abraçar a causa...

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 12:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2021 às 12:44
Impulsionado pelo Departamento de Responsabilidade Social do Corinthians, o Grupo Taunsa, novo parceiro do clube, e que viabilizou financeiramente a contratação do meia Paulinho, doou mil cestas básicas para vítimas das enchentes em diversas cidades no Estado da Bahia. A doação da empresa de agronegócios atendeu cerca de 500 mil pessoas em situações de calamidade, e o Timão segue mobilizando patrocinadores e outros parceiros para novas ações.
O clube do Parque São Jorge tem voltado as suas ações junto a Central Única das Favelas (Cufa), que abriu uma chave Pix exclusivamente para destinar recursos para os vitimados na Bahia, qualquer valor pode ser encaminhado através do [email protected].
O Corinthians, em nota divulgada em seu site oficial, também agradeceu a equipe do Tour Neo Química Arena, pelo engajamento na divulgação da chave Pix, e o canal "Identidade Corinthiana", que realizou uma live por conta própria a fim de arrecadar recursos já repassados à Cufa.
Crédito: CorinthianstemtrabalhadoparadivulgarPixdaCufaparaauxiliaraBahia(Foto:Divulgação/Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados