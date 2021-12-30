Novo parceiro do Corinthians, Grupo Taunsa doa mil cestas básicas para vitimas das enchentes na Bahia

Impulsionado pelo Departamento de Responsabilidade Social do Corinthians, o Grupo Taunsa, novo parceiro do clube, e que viabilizou financeiramente a contratação do meia Paulinho, doou mil cestas básicas para vítimas das enchentes em diversas cidades no Estado da Bahia. A doação da empresa de agronegócios atendeu cerca de 500 mil pessoas em situações de calamidade, e o Timão segue mobilizando patrocinadores e outros parceiros para novas ações.
O clube do Parque São Jorge tem voltado as suas ações junto a Central Única das Favelas (Cufa), que abriu uma chave Pix exclusivamente para destinar recursos para os vitimados na Bahia, qualquer valor pode ser encaminhado através do [email protected].
O Corinthians, em nota divulgada em seu site oficial, também agradeceu a equipe do Tour Neo Química Arena, pelo engajamento na divulgação da chave Pix, e o canal "Identidade Corinthiana", que realizou uma live por conta própria a fim de arrecadar recursos já repassados à Cufa.