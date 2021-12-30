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futebol

Novo normal: treinos do Vasco terão cobertura da imprensa após quase dois anos

Profissionais poderão acompanhar parte de atividades da primeira semana de treinamentos no CT do Almirante, além de entrevistas coletivas presenciais...

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 15:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2021 às 15:24
A pandemia de Covid-19 persiste, mas em gravidade menor do que já gerou e com vacinas sendo aplicadas nos braços da população. Deste modo, o Vasco vai reabrir parte das atividades à imprensa. Treinos são todos fechados e entrevistas têm sido por meio virtual há quase dois anos.O elenco se reapresenta nesta segunda-feira (3/1). Na quinta-feira (6/1) haverá a presença da imprensa e as apresentações dos reforços Thiago Rodrigues e Yuri. Na sexta-feira (7/1), o técnico Zé Ricardo concederá entrevista coletiva. A transmissão da Vasco TV permanecerá.
Desde antes da pandemia já não era rotineira a liberação da maioria dos clubes para a cobertura de treinos. Com o início da pandemia, em março de 2020 as atividades foram paralisadas e, quando retomadas, a participação da imprensa foi sempre remota.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco, inclusive, mudou de local de treinos neste período. Antes treinava no CT do Almirante (que foi chamado primeiramente de CT das Vargens), depois migrou para o CT Moacyr Barbosa (que foi inicialmente chamado também de CT do Almirante).
Para terem acesso ao local, os profissionais terão de comprovar estarem em dia com a vacinação, além de devidamente credenciados pelas respectivas associações.
Crédito: CTMoacyrBarbosaéolocaldetreinosdoVascodesdeoutubrodoanopassado(RafaelRibeiro/Vasco

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