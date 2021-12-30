Novo normal: treinos do Vasco terão cobertura da imprensa após quase dois anos

A pandemia de Covid-19 persiste, mas em gravidade menor do que já gerou e com vacinas sendo aplicadas nos braços da população. Deste modo, o Vasco vai reabrir parte das atividades à imprensa. Treinos são todos fechados e entrevistas têm sido por meio virtual há quase dois anos.O elenco se reapresenta nesta segunda-feira (3/1). Na quinta-feira (6/1) haverá a presença da imprensa e as apresentações dos reforços Thiago Rodrigues e Yuri. Na sexta-feira (7/1), o técnico Zé Ricardo concederá entrevista coletiva. A transmissão da Vasco TV permanecerá.

Desde antes da pandemia já não era rotineira a liberação da maioria dos clubes para a cobertura de treinos. Com o início da pandemia, em março de 2020 as atividades foram paralisadas e, quando retomadas, a participação da imprensa foi sempre remota.

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O Vasco, inclusive, mudou de local de treinos neste período. Antes treinava no CT do Almirante (que foi chamado primeiramente de CT das Vargens), depois migrou para o CT Moacyr Barbosa (que foi inicialmente chamado também de CT do Almirante).

Para terem acesso ao local, os profissionais terão de comprovar estarem em dia com a vacinação, além de devidamente credenciados pelas respectivas associações.