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futebol

Novo jogador do OM, Luís Henrique se despede do Botafogo: 'Até logo'

Por rede social, atacante, novo camisa 11 do Olympique de Marselha, agradeceu jogadores e funcionários do clube de General Severiano...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 16:40

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 16:40
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Luís Henrique já é o novo camisa 11 do Olympique de Marselha, mas fez questão de não esquecer as raízes. Nesta sexta-feira, após assinar com o clube francês, equipe que vai defender pelas próximas cinco temporadas, o atacante de 19 anos se despediu do Botafogo.
Por meio do Instagram, o atacante fez uma publicação agradecendo o clube que o revelou. Essa foi a maior venda da história do Botafogo, avaliada em 12 milhões de euros (cerca de 75 milhões de reais, na cotação atual).
- A despedida nunca é fácil mas o que fica no meu peito é um sentimento de gratidão. O Botafogo me abriu as portas, me formou como jogador e cidadão e me ajudou a realizar o sonho de jogar em um grande time profissional e conhecer grandes jogadores! Obrigado a todos funcionários e jogadores que me acolheram muito bem desde minha chegada ao clube. Obrigado aos torcedores por todo apoio de sempre. Levarei esse clube no coração. Tenham a certeza que sempre dei e fiz o melhor que pude dentro de campo. Até logo meu Botafogo - escreveu.
Luís Henrique se despediu do Botafogo com 21 partidas disputadas. O atacante era o líder de assistências do Alvinegro na atual temporada, com cinco passes para gol.

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