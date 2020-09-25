Novo jogador do OM, Luís Henrique se despede do Botafogo: 'Até logo'

Luís Henrique já é o novo camisa 11 do Olympique de Marselha, mas fez questão de não esquecer as raízes. Nesta sexta-feira, após assinar com o clube francês, equipe que vai defender pelas próximas cinco temporadas, o atacante de 19 anos se despediu do Botafogo.

Por meio do Instagram, o atacante fez uma publicação agradecendo o clube que o revelou. Essa foi a maior venda da história do Botafogo, avaliada em 12 milhões de euros (cerca de 75 milhões de reais, na cotação atual).

- A despedida nunca é fácil mas o que fica no meu peito é um sentimento de gratidão. O Botafogo me abriu as portas, me formou como jogador e cidadão e me ajudou a realizar o sonho de jogar em um grande time profissional e conhecer grandes jogadores! Obrigado a todos funcionários e jogadores que me acolheram muito bem desde minha chegada ao clube. Obrigado aos torcedores por todo apoio de sempre. Levarei esse clube no coração. Tenham a certeza que sempre dei e fiz o melhor que pude dentro de campo. Até logo meu Botafogo - escreveu.