Novo gerente da base do Corinthians celebra desafio e já tem data para iniciar o trabalho: 'Me sinto honrado'

Crédito: Paulo Fernandes/vasco.com.br

Na última semana, o Corinthians anunciou a contratação de um profissional para uma área que estava sem "dono" há pouco mais de um mês: a gerência das categorias de base do clube. Trata-se de Carlos Brazil, que estava no Vasco, e mantinha negociações com o Timão há algum tempo antes fechar o acordo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Neste sábado, Brazil se manifestou em seu perfil do Instagram e falou pela primeira vez como novo funcionário do clube. Ele agradeceu a oportunidade de trabalhar no alvinegro e disse que começa o desafio em cerca de dez dias.

- Me sinto feliz e honrado para abraçar este novo desafio no Futebol de Base do Sport Club Corinthians Paulista. A partir do dia 14 deste mês estaremos juntos, trabalhando para levar nossas categorias de formação cada vez mais longe. Agradeço a confiança e receptividade de todos. Vamos juntos!

Carlos Brazil chega ao Corinthians para assumir o cargo de gerente geral das categorias de base do Departamento de Formação de Atletas, que estava vago desde o início do mês de maio, quando o ex-jogador Yamada foi realocado. Além graduação em Administração e Engenharia, Carlos Brazil, 58 anos, possui formação acadêmica no esporte com pós-graduação em Marketing Esportivo (IBMEC), Gestão e Direito no Esporte (Trevisan), além de um mestrado em Atividade Física e Gestão, pela Universidad Europea del Atlántico, na Espanha.

O gestor é ex-presidente e atual diretor do Movimento de Clubes de Formação do Futebol Brasileiro, além de professor e consultor da CBF Academy.