Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Novo coordenador científico do Botafogo é apresentado: 'Cobrarei muito para performarmos melhor'
futebol

Novo coordenador científico do Botafogo é apresentado: 'Cobrarei muito para performarmos melhor'

De volta ao clube, Altamiro Bottino destaca desejo do Alvinegro evoluir sua estrutura e melhorar seu ambiente de trabalho. Durcesio afirma: 'Objetivo é otimizar resultados'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jan 2021 às 18:38

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 18:38

Crédito: Bottino tem a missão de gerar a integração de todas as áreas de conhecimento humano que lidam com a saúde e com o alto desempenho (Divulgação / Botafogo
O Botafogo sacramentou neste sábado uma novidade para seu departamento de futebol. O novo mandatário Durcesio Mello e o vice geral Vinicius comunicaram tanto ao elenco quanto à comissão técnica a volta de Altamiro Bottino para o cargo de coordenador científico.
Durcesio ressaltou como Bottino, que trabalhou em clubes como Coritiba, Palmeiras e São Paulo, pode contribuir para que o Alvinegro evolua.
- Esse é o novo Botafogo que a gente quer construir. Com profissionais desse gabarito. Altamiro Bottino será responsável por integrar os departamentos de saúde e performance do clube, para otimizar os resultados - afirmou.
> Ídolo do Botafogo, aniversariante Jefferson está no TOP-10 dos que mais jogaram pelo clube. Veja a lista!
O novo coordenador científico falou sobre a missão de gerar a integração de todas as áreas de conhecimento humano que lidam com a saúde e com o alto desempenho. Além disto, seu intuito é reforçar e buscar novas tecnologias do esporte.
- Estou muito motivado para este trabalho, foi o primeiro clube que me abriu as portas no Brasil. Sou muito exigente e vou cobrar muito para performarmos da melhor maneira possível - e frisou:
- O Botafogo quer evoluir sua estrutura e, principalmente, sua mentalidade de trabalho. Assim vou trabalhar ao lado dos profissionais do clube - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena
Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados