Novo coordenador científico do Botafogo é apresentado: 'Cobrarei muito para performarmos melhor'

Crédito: Bottino tem a missão de gerar a integração de todas as áreas de conhecimento humano que lidam com a saúde e com o alto desempenho (Divulgação / Botafogo

O Botafogo sacramentou neste sábado uma novidade para seu departamento de futebol. O novo mandatário Durcesio Mello e o vice geral Vinicius comunicaram tanto ao elenco quanto à comissão técnica a volta de Altamiro Bottino para o cargo de coordenador científico.

Durcesio ressaltou como Bottino, que trabalhou em clubes como Coritiba, Palmeiras e São Paulo, pode contribuir para que o Alvinegro evolua.

- Esse é o novo Botafogo que a gente quer construir. Com profissionais desse gabarito. Altamiro Bottino será responsável por integrar os departamentos de saúde e performance do clube, para otimizar os resultados - afirmou.

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O novo coordenador científico falou sobre a missão de gerar a integração de todas as áreas de conhecimento humano que lidam com a saúde e com o alto desempenho. Além disto, seu intuito é reforçar e buscar novas tecnologias do esporte.

- Estou muito motivado para este trabalho, foi o primeiro clube que me abriu as portas no Brasil. Sou muito exigente e vou cobrar muito para performarmos da melhor maneira possível - e frisou: